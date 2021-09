135 captures en la setmana de l’isard

Després de més de 7 dies al mig de la Vall d’Arcalís, aquest diumenge la colla de la Coma del Mig ha recollit el campament donant per finalitzada la setmana de la caça de l’isard. En aquest cas, han caçat 2 exemplars, un mascle de 7 anys i una femella de 5 anys sense cabrit.

És a la carpa del Cos de Banders on els caçadors fan entrega de la melsa de les diferents captures que han fet al llarg de la setmana. Una melsa que servirà per poder fer estudis posteriors sobre l’isard.

La pluja ha afavorit les captures, ja que ha permès poder veure més exemplars, tot i que en alguns moments ha dificultat la caça. Tot i així el balanç general és positiu. “Crec que hem pogut gaudir d’una setmana fantàstica”, ha valorat el president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes.

També ha assenyalat que se n’ha vist molts més que en el recompte que es va fer a l’estiu. I això és molt positiu per a tothom. Perquè evidentment vol dir que la cabanya creix any rere any. No s’han observat a hores d’ara malalts. Penso que s’ha pogut gaudir d’una setmana fantàstica de setembre.

La setmana s’ha desenvolupat sense incidents greus i caldrà veure quin és el nombre d’exemplars que s’entreguen aquest diumenge. Es calcula arribar fins a 150 captures aproximadament.