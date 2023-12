Horòscop del 18 al 24 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Vosaltres al llarg d’aquest any a punt d’arribar us podeu trobar amb moltes coses diferents ja que la variació de vivències que us passaran serà molt diversa. No us heu pas de preocupar perquè teniu una bona configuració amb júpiter i mart que us donarà molta força de voluntat i una mica de sort. Tot i així heu de mirar d’estar més segurs de vosaltres mateixos, perquè aquest serà el punt més problemàtic que us pot fer entrebancar de tant en tant, seria important que abans de dir les coses us penséssiu molt bé el que direu, ja que una quadratura amb mercuri us pot donar algun ensurt amb el fet de dir allò que no toca en el moment mes inadequat. El camp que tindreu una mica més difícil serà el dels estudis, us farà molta falta concentrar-vos i, això, serà un problema si teniu estudis importants a fer, la cosa estarà en esforçar-vos més del normal i a treballar més per a poder tenir millors resultats. Quan els astres es posen d’esquenes ens hem de posar les piles i posar energies per a contrarestar la poca ajuda planetària que ens sol facilitar les coses.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Un punt important aquest any que arriba és el dels amics, tindreu molta facilitat en fer amics nous i en posar-vos en contacte amb persones de llocs diferents, segurament estareu molt distrets i divertits. Ara bé, no tot serà així de fàcil ja que haureu d’anar molt en compte amb el tema de diners, sembla que de cara a aquest any té ganes de fer-vos la punyeta. Tindreu moltes més despeses de les que podeu preveure i no hi haurà maneres de trobar la sortida. Només us demano que tingueu molta paciència i que no deixeu de lluitar per a anar tirant endavant, aquest aspecte serà complicat però tindreu la sort de poder tenir amics per a poder superar les situacions de crisi, que és molt. En positiu també tindreu un molt bon suport de la família que amb molta facilitat us donarà bones solucions per a les vostres complicacions, heu de mirar de fer-los cas i així tot anirà més bé. No serà un bon any per a lligar, o sigui que no us estranyi que no us acceptin o que us diguin alguna cosa que no us agradi, amics tants com vulgueu, però lligar, malament.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Serà un any de molts canvis, tant relacionats amb la vostra personalitat com amb el vostre físic. És molt fàcil que al llarg de l’any decidiu comprometre-us amb algú, ja pot ser a nivell de parella com a nivell de feina, en tots dos casos anirà bé perquè sabreu amb qui us heu d’ajuntar. La vostra empenta i força serà molt directa i sense embolics cosa que us farà molt transparents als ulls dels demés i la gent confiarà més en vosaltres, val la pena aprofitar aquest any per a portar projectes endavant i atrevir-vos a fer aquelles coses que sempre us han fet il·lusió, però, al mateix temps, por. El tema que més us ha de preocupar, una mica, és el de la salut sobretot relacionada amb les infeccions, ja que aquest any tindreu com a punt feble les vostres defenses i, això, us pot donar més facilitat a arreplegar algun tipus de infecció, si podeu mireu de menjar bé, descansar les hores que toquen i mirar de no tenir contacte amb llocs que puguin ser perillosos i, si és així, renteu-vos bé les mans, sigueu més nets que de costum i fora maldecaps.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu molta tendència a veure les coses d’una manera una mica rebuscada i cal que mireu d’aclarir la visió que tindreu de les coses. Els planetes s’han posat d’acord en fer-vos sentir estranys i la veritat és que no és pas per a tant, el millor que podeu fer és que, quan sentiu que ho veieu tot complicat, ho deixeu una estona, feu alguna cosa que us distregui i després us ho torneu a mirar, però amb més alegria, segur que ho veieu molt més bé. Tot s’ha de dir, això seran moments puntuals, no serà pas tot l’any igual i, la veritat, quan més aviat li poseu el peu al coll, millor que millor. A part d’aquest tema és molt important que aquest any l’aprofiteu per a estudiar o per a fer cursos, ja que tindreu una facilitat especial per a poder aprendre i us ben asseguro que aprofitareu molt el temps si us dediqueu a estudiar. També serà un any de molts moviments i desplaçaments, cosa que tot i que en algun moment us queixareu també us anirà perfecte per a tenir més possibilitats, el dia de demà, en tema de feina i sobretot en seguretat personal i professional també.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt bohemis i necessitareu sentir moltes coses, per quest motiu no us estranyi que us passin coses pel cap que potser mai us havíeu plantejat, no us espanteu. Pensareu molt, però, a la hora de la veritat, no fareu res de mal, o sigui que si voleu deixar en llibertat la vostra ment ja ho podeu fer perquè no fareu cap mal a ningú, el més que podeu fer és dedicar-vos a pintar o a fer art d’alguna manera diferent, cosa que pot ser molt divertida i interessant. Tornant a les coses de més realitat hem de tenir present que al llarg de l’any sereu molt responsables en el camp dels diners. Sembla que poseu seny i que comenceu a fer més cas del que necessiteu per comptes del que només us fa il·lusió i prou. Amb això no vull dir que ara no sigueu responsables, només que aquest any ho sereu més. També cal destacar la importància de la família, que us donarà força alegries i alguna pena, però, que aquest any la sentireu molt propera i amb la facilitat que us doni molt bones converses i suport moral, cosa que s’agraeix molt.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

No cal que us atabali el vostre aspecte físic, segur que esteu bé, però vosaltres tindreu la tendència a no veure-us tan bé perquè us semblarà que tot us queda malament i no us veureu ni guapos ni bé, tot plegat una “tonteria” com una altra, però que us pot fer estar malament sense motiu. M’agradaria que cada vegada que us mireu al mirall al llarg d’aquest any penseu que la imatge no és el que compta, sinó la base del qui la porta, o sigui el vostre interior. A part de que aquest any hi haurà un munt de coses bones que us poden fer estar més pendents del que us passa que no pas de la vostra imatge. Heu d’aprofitar l’any per a emprendre temes de feina i també per a obrir el vostre camp espiritual, podeu descobrir un munt de coses noves i bones que us faran sentir molt bé. També heu d’estar contents perquè en el tema de salut les coses us aniran molt bé i podeu fer un pas endavant per a sentir-vos cada vegada millor, heu de tenir molt clar que, això sí que és realment important, ja que la salut és l’única cosa que ens dona vida.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu la mirada molt pendent dels demés i la sensació de que ho heu de controlar tot, de la mateixa manera que us sentireu atrets per la gent i voldreu conèixer personal nou i molt divers. Tot això són coses que us poden fer molt de favor al llarg de l’any, ja que la vostra tendència personal serà la de conèixer persones amb alts càrrecs i de gran interès tant comercial com cultural, cosa que sempre és important. És allò de poder tenir influències en alguns temes. També tindreu molt bé tot el que us vagi relacionat amb desplaçaments, potser no a llargues distàncies però sí en gran quantitat, la veritat és que ho heu d’aprofitar perquè aquests desplaçaments us poden anar d’allò més bé en tema de feina, però també en tema de diversió, com estava dient al principi hi ha ganes de conèixer més gent, dons si us moveu encara tindreu més possibilitats, o sigui que al llarg d’aquest any no val a badar i us heu de moure i comunicar tant com pugueu. A part de que sabreu dir el que toca en el millor moment i això serà molt bo.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Ja cal que us poseu les piles perquè en el camp dels diners la cosa està força complicada, el més possible és que necessiteu una mica el suport de la família, que en algun moment us haurà d’ajudar en el camp monetari. Ja sé que per a vosaltres és complicat, però de vegades no hi ha cap més sortida i segur que si fos al revés vosaltres també els ajudaríeu, no us faci vergonya demanar, si us cal de veritat. El que més us destacarà serà la necessitat d’estar sols, necessitareu pensar i moltes estones les voldreu per a reflexionar. Encara que sigui el que sentiu heu de mirar de que no es converteixi amb un problema, ja que l’estar tancat va bé, però només una mica, de tant en tant. Una altra de les coses significatives de l’any són les ganes de voler arreglar coses de casa, ja bé sigui pintar, com canviar els mobles de lloc, o bé fer reformes, com que ja us he dit que les “peles” brillarien per la seva absència és molt important que sigueu creatius i així no gastareu i estareu distrets. Estareu sols per a pensar, però ho fareu per coses interessants.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Aquest any, per a vosaltres, serà força bo, la veritat és que tindreu el guapo pujat i fàcilment us sentireu bé amb vosaltres mateixos, cosa que està genial. És important que aprofiteu l’any per a fer totes aquelles coses que estiguin lligades en el camp del físic, ja bé sigui anar a córrer, nedar, a fer gimnàs, a ballar… En fi, el que més us agradi que vagi lligat en el camp del vostre físic, que se us posarà la mar de bé. A part d’això, a destacar el vostre caràcter romàntic que al llarg de l’any, serà tant esplèndid per l’amor que repartireu, com perillós perquè necessitareu que us donin molt d’amor. O sigui que ja podeu avisar a la vostra parella, si en teniu, perquè sinó pot ser que la cosa perilli una mica. Els que no tingueu parella estareu més tranquils amb aquest tema, però d’amorets en necessitareu igualment, o sigui que ja us esteu buscant de quina manera us ho podeu fer. L’altra aspecte és que tindreu molta mandra i, això, us farà passar una mica de tot, cosa que haureu de controlar. Bon any per als estudis.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Serà un any una mica pesat, és com si a tot li costés d’acabar-se i com si el que voleu no acabés d’arribar mai, haureu de practicar amb la paciència en molts aspectes, ja que en el camp de la parella la cosa també sembla que té ganes de fer la punyeta i no acaba de sortir res a la primera, amb el diàleg serà complicat perquè l’un parlarà de taronges i l’altre li contestarà amb peres, però el dit, molta paciència. En el camp de la feina, per contra, tot us anirà molt bé, treballareu dur però estareu valents físicament i això us ajudarà a veure la feina amb perspectiva i bons ulls, a part que per a la feina sí que tindreu força de voluntat i també moltes dots comercials que us donaran punts a favor per a pujar més esgraons. També en el camp de la feina tindreu un sisè sentit que us donarà la facilitat de saber el que la gent necessita i els hi podreu oferir abans de que us ho hagin de demanar. Aquest fet us farà anar més a la idea del que aniríeu normalment i traureu més feina amb menys temps cosa que és genial.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Per a vosaltres serà un any de molta empenta i moltes idees per a començar projectes lligats amb gairebé tots els camps de la vostra vida, és molt important que aprofiteu aquest fet i que sobretot no deixeu de banda res del que us passi pel cap, ja que potser aquell moment no us lliga amb res del que necessiteu, però en un altre moment us pot anar prou bé. El que us destacarà serà la vostra seguretat personal, que lligada amb les vostres idees fora de mida podeu aconseguir que tot us vagi molt bé i us surti d’una manera més lleugera i fàcil. Aquesta seguretat personal també la veureu molt reflectida en el camp de la parella que, per cert, serà on millors experiències tindreu al llarg d’aquest any. Potser us comprometreu seriosament, o bé teniu algun marrec, o potser si la relació no és que vagi massa bé les coses canvien per a millor o trobeu a algú millor. També ho teniu molt bé per a fer viatges llargs.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

No us estranyeu si us fan propostes de feina curioses, la veritat és que tindreu com un imant per a atraure les coses i les situacions més estrambòtiques que us pugueu imaginar, ara bé serà un any bo en temes de feina, per contra en el camp dels diners sembla que les coses no aniran pas tan fines i que haureu d’estar molt pendent d’allà per on passen els diners i amb què us els gasteu, de fet ja hi esteu una mica acostumats, però aquest any us serà més destacat el tema. Per altra banda us haig de dir que la figura del pare formarà una part activa important a la vostra vida i depenent de les seves converses trobareu solucions a moltes situacions complicades, no ha de ser res extraordinari senzillament seran detalls que us faran adonar de moltes coses. També tindreu un aspecte que us farà molt servei, tant en tema de feina com en tema de vida personal, és la vostra creativitat, la veritat és que tindreu molta facilitat en fer les coses maques i en decorar i modelar el vostre entorn amb molt bon gust i pocs diners, ho deixareu tot molt maco.