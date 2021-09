Horòscop del 13 al 19 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Les teves paraules poden resultar ofensives. Domina els teus impulsos, no et limitis a expressar els teus sentiments sense pensar les repercussions. Treball: les decisions impulsives et poden perjudicar, canvien el teu humor i afecten al teu rendiment i les teves relacions laborals.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La complicitat que tens amb les persones que t’estimen t’ajudarà a superar una situació sentimental que t’ha afectat. Treball: quan decideixes enfrontar-te, no hi ha qui et faci entrar en raó. Cedir no significa ser més feble sinó més intel·ligent.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Demana-li a la teva parella el que tu ets capaç de donar-li; es tracta de ser coherent amb el que vols i predicar amb l’exemple. Treball: espera’t uns dies per concertar entrevistes, signar acords o resoldre situacions. A partir del dissabte, tens una altra vegada llum verda.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La millor forma que les emocions no facin mal no és deixar de sentir, sinó prendre distància amb tot el que suposi una inclinació excessiva. Treball: amb bones intencions és més fàcil caure bé, encara més si fa poc que t’has incorporat a la plantilla.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Aquesta setmana tot encaixa, les facilitats plouen del cel i els teus desitjos es realitzen. L’amor està funcionant i és bo que expressis la teva alegria. Treball s’activa el sector de les finances, podràs obtenir algun benefici, o una oferta de treball, dies favorables.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Sacrificar-te per amor és lloable, però no es tracta que sempre cedeixis tu. No esperis al fet que uns altres endevinin el que desitges, atreveix-te a demanar. Treball: pots aconseguir l’oportunitat que estàs esperant, tingues paciència. Potser hagis de renunciar a alguna cosa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Els teus sentiments estan alterats, el que creies solucionat pot no estar-ho encara. No fugis del problema intenta resoldre’l per tal de no sofrir més. Treball: un amic podria ajudar-te a trobar feina, contacta amb ell, no esperis a que vingui a buscar-te a casa.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Organitza la teva agenda perquè et quedi temps per a tu, per viure moments de tendresa i de passió amb la teva parella. No deixis que les circumstàncies socials t’atabalin. Treball: has de simplificar més les coses, no facis allò fàcil, difícil, és pel teu bé, relaxa’t.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Comprendre un problema emocional que no saps com s’ha generat serà el repte de la setmana. Prova a posar-te en el lloc de l’altre. Treball: una persona pot estar passant-ho malament, tracta de ser delicat amb algunes qüestions. Evita presumir del teu èxit.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Les crítiques poden provocar enuigs, cuida les teves opinions, no saps quin pot ser el seu efecte. Esforça’t a ser més delicat. Treball: Aquest és un bon moment per a un canvi. Si no comences a dissenyar el teu futur, sempre et trobaràs en el mateix punt.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No t’estranyis si descobreixes que una persona en la qual no sols pensar té detalls amb tu que fins ara no veies. L’amor té aquestes coses, sorprèn-te. Treball: bon període per invertir en projectes estables. No esperis res a curt termini.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estaràs molt sol·licitada aquesta setmana. Una persona s’encarregarà de desmuntar els teus complexos i gaudiràs d’uns dies de passió. Treball: si el teu criteri discrepa de la majoria, escolta el que et proposen, no vulguis impressionar, la humilitat és la teva consigna.