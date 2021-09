Mor un excursionista a la Pica d’Estats en caure per una paret d’uns 30 metres

A les 14.12h, un testimoni ha avisat, mitjançant el polsador d’emergències del refugi del coll de Sotllo, que una persona havia caigut per una paret d’uns 30 metres, presentava lesions evidents i resultava inaccessible. Els Bombers de la Generalitat han activat (14.25h) un helicòpter amb personal del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Muntanya i metge especialitzat en rescats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En pocs minuts (14.38h) els rescatadors ja eren amb la víctima, un home jove. Malgrat els esforços, no s’ha pogut fer res per la seva vida.

Els Bombers han avisat els Mossos d’Esquadra i l’aeronau de rescat ha volat per recollir una dotació del Grup de Muntanya i transportar-la fins a l’indret del sinistre per tal procedir a la investigació de l’accident i l’aixecament del cadàver. Les indagacions dels efectius de policia han permès esbrinar que l’home formava part d’un grup d’excursionistes i se n’havia separat per prosseguir una ruta més exigent que l’escollida pels seus companys.

Durant les perquisicions policials, l’helicòpter ha tornat a la seva base en espera d’altres serveis i de ser requerit de nou per tal d’extreure el cos mitjançant un gruatge. A les 16.32h, s’autoritzava la maniobra i el cos ha estat traslladat a Tírvia, on se n’han fet càrrec els serveis funeraris.

Avui, diumenge 12 de setembre, els Mossos d’Esquadra han continuat investigant l’accident. Aquest cap de setmana els Bombers de Catalunya han realitzat fins a 21 serveis destacats al medi natural.

El nombre de rescats al medi natural durant els mesos de setembre s’incrementa. En el període 1-12 de setembre, el 2019 es van efectuar 49 serveis, el 2020 se’n van fer 95 i, enguany, han estat 121 (les dades de 2021 són provisionals). Des de l’1 de gener els Bombers de la Generalitat han fet 1.379 serveis de rescat al medi natural.