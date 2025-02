Juan Juncosa

Avui és un dia especial per a mi. La meva filla compleix divuit anys. És una persona molt especial, única, gairebé sempre porta un somriure a la seva cara, molt humana i amb gran capacitat intel·lectual. Em sento molt afortunat de tenir una filla així. El seu germà ja està estudiant a la universitat d’audiovisuals, què pot haver-hi millor per a un pare? Les persones que ens envolten són les que ens fan sentir feliç. Família, parella, amics, amigues, etc. Són un gran tresor que a vegades ens podem oblidar de valorar. No ho oblideu mai, gaudiu de tota la gent que us envolta, sigui poca o molta. Igualment, has de saber estar sol. És un petit equilibri, però molt important, compartir la vida amb ells i saber tenir els teus moments per a tu.

Les parelles i els amics no estaran sempre, però els teus fills sempre ho seran. Si tens la sort de sentir-te orgullós d’ells poden donar-te molts motius per a continuar vivint t’ocorri el que ocorri. Avui és poc el que puc dir, o molt, segons el profund que t’arribin aquestes paraules. A la meva filla, FELICITATS, en majúscules pel seu 18 aniversari i a la resta gaudir de l’equilibri d’estar sols i amb les persones a les quals estimeu. No deixeu que es perdin aquests amics de tota la vida i, si fa molt que no sabeu d’algun, truqueu-lo i quedeu per a fer un cafè. Si no teniu el seu telèfon busca’ls per les xarxes socials. I a gaudir de la vida!!! Carpe diem.





