Animals en perill: El Zoo del Pirineu, al límit de la seva capacitat

L’àliga daurada, Glòria, té una vida digna al refugi d’animals salvatges (Zoo del Pirineu)

El Zoo del Pirineu, el centre de rescat d’animals salvatges privat més gran de Catalunya, ubicat a Odèn, al Solsonès, ha tancat el 2024 amb un rècord en rescats i conservació. Tot i això, la creixent arribada d’animals ha portat al límit la seva capacitat, posant en perill la seva missió de salvar vides. Sense suport immediat, molts casos urgents podrien quedar sense resposta el 2025.

Glòria: una història de supervivència que podria no repetir-se

Fa un any, la Glòria, una àguila daurada, va arribar al Zoo del Pirineu en estat crític després d’electrocutar-se. Gràcies a la intervenció de l’equip del centre, la Glòria va sobreviure i avui rep les cures necessàries per a viure amb dignitat. No obstant això, cada cop més animals en situacions similars requereixen ajuda. L’augment de rescats sense un increment proporcional de recursos posa en risc la continuïtat d’aquesta tasca.





2024: un any rècord en rescats i conservació

El 2024, el Zoo va rescatar 430 animals de 25 espècies, aconseguint tornar al 55% al seu hàbitat natural. Tot i això, ha crescut el nombre d’animals que no poden tornar a la natura i requereixen cures de per vida, en alguns casos fins a 40 anys. Actualment, el refugi alberga 239 animals de 61 espècies, convertint-se en el zoològic amb la major diversitat de fauna ibèrica a Espanya.

«Cada any enfrontem un repte més gran. Som l’únic centre disposat a acollir qualsevol animal, sense importar la seva espècie ni el seu estat. Sense més suport, ens veurem obligats a rebutjar casos urgents el 2025», alerta la Stania Kuspertova, directora del Zoo del Pirineu.





Més que un zoo: una missió educativa i de conscienciació

Amb 16.800 visitants anuals, el Zoo del Pirineu no només és un refugi per a animals, sinó un centre d’aprenentatge i conscienciació sobre la fauna autòctona. Cada visitant descobreix de prop les històries dels animals rescatats, comprenent l’impacte de l’acció humana a la natura.





Una crida urgent a empreses i ciutadans

El Zoo del Pirineu està arribant al límit. Cada any, el nombre d’animals rescatats continua creixent, però sense més recursos, la continuïtat de la feina està en risc. Per això, la Fundació Zoo del Pirineu fa una crida a empreses i ciutadans compromesos amb el benestar animal i la protecció de la natura per a unir-se a la causa. L’objectiu és assegurar que el 2025 tots els animals salvatges en necessitat puguin trobar ajuda.





Per a més informació i col·laboració:

Correu: zoopirineu@gmail.com

Telèfon: 610 75 02 24

Web: www.zoopirineu.com