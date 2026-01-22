Ho sabies? Per què les dones viuen més temps que els homes

És un fet ben conegut: a gairebé tots els països del món, les dones tenen una esperança de vida més alta que els homes. Però, per què passa això? Les causes són diverses i inclouen factors biològics, socials i d’estil de vida. En el següent article en volem parlar per tal de facilitar-te informació al respecte.
1. Avantatges biològics i genètics
Des d’un punt de vista biològic, les dones semblen tenir una certa protecció natural. Un dels motius és que tenen dues còpies del cromosoma X, mentre que els homes només en tenen una. Això vol dir que si un gen defectuós es troba en un cromosoma X, les dones tenen una “còpia de seguretat” que pot compensar-lo.
A més, les hormones femenines, especialment els estrògens, tenen un paper protector sobre el cor i el sistema cardiovascular. Ajuden a mantenir nivells saludables de colesterol i a reduir el risc de malalties del cor abans de la menopausa. En canvi, la testosterona —l’hormona predominant en els homes— s’ha associat amb conductes més arriscades i, possiblement, amb un sistema immune menys resistent.
2. Diferències d’estil de vida i hàbits
Les dades també mostren que els homes, en general, tendeixen a adoptar comportaments més perillosos: condueixen més de pressa, consumeixen més alcohol i tabac, i tenen més probabilitat de treballar en feines amb riscos físics elevats.
Les dones, per la seva banda, solen cuidar més la salut: visiten amb més freqüència el metge, segueixen millor els tractaments i adopten hàbits més saludables, com mantenir una dieta equilibrada o fer exercici de manera regular.
3. Factors socials i emocionals
El suport social i emocional també influeix en la longevitat. Les dones tendeixen a mantenir vincles socials més estrets i a compartir emocions i preocupacions amb amistats o familiars, fet que ajuda a reduir l’estrès i a millorar la salut mental.
Els homes, en canvi, sovint tenen més dificultats per a expressar emocions o demanar ajuda, cosa que pot contribuir a problemes de salut mental o a l’aïllament social, especialment en edats avançades. Tot i que les dones continuen vivint més temps, la diferència amb els homes s’ha anat reduint en alguns països. Això s’explica perquè els hàbits de vida s’estan equilibrant: moltes dones fumen i beuen més que abans, mentre que cada cop més homes es preocupen per la seva salut i adopten estils de vida més sans.