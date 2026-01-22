Espècies en perill d’extinció: El tritó del Montseny

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és un amfibi urodel (amb cua) d’uns 10 cm que es troba exclusivament en aquest massís. Per tant, és endèmic d’aquest territori i, alhora, també és l’únic vertebrat que ho és de Catalunya. A més, és l’amfibi més amenaçat de l’Europa occidental. Està en un greu perill d’extinció.
Els primers exemplars descoberts als anys 80 es van identificar com de la mateixa espècie que el tritó del Pirineu (Calotriton asper), malgrat que hi ha certes diferències morfològiques com un cos i una pell més fins i una respiració exclusiva per la pell i no pulmonar en el del Montseny. No va ser fins a l’any 2005 que amb anàlisis morfològiques, osteològiques i genètiques dutes a terme per la Universitat de Barcelona se’n va constatar la diferenciació genètica respecte del tritó pirinenc a causa de l’aïllament geogràfic.
Hàbitat
- Es troba en torrents torrents que discorren per vessants muntanyosos amb un pendent molt elevat, encarats al nord, est i sud-est, dins l’interval altitudinal comprès entre els 615 i 1250 m d’altitud.
- Es tracta d’un amfibi exclusivament aquàtic, adaptat a les aigües corrents. No realitza respiració pulmonar, sinó que respira per l’epidermis i l’epiteli bucal. Això provoca que la temperatura de l’aigua hagi de ser força baixa (oscil·lant entre els 4 i els 18ºC) per a mantenir una concentració d’oxigen elevada.
- Requereix torrents amb bona cobertura arbòria en fagedes i alzinars i amb un bosc de ribera ben conservat.
- A l’estiu, l’activitat superficial del tritó del Montseny pràcticament desapareix i els tritons es refugien en petites fissures al fons del torrent.
Distribució
- El tritó del Montseny és una espècie endèmica del Massís del Montseny, una carena de muntanyes d’orientació sud-est, que delimita la conca del riu Tordera per la part nord. La seva distribució natural es troba completament restringida a aquesta conca geogràfica i dins d’una àrea natural protegida: el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny, SPA ES5110001).
- L’espècie viu constituint poblacions naturals únicament en set torrents que pertanyen a dues subconques diferents situades a banda i banda del curs alt del riu Tordera.
- La longitud total de l’hàbitat aquàtic ocupat per l’espècie és inferior a 3,5 km.
- La seva població esta fortament fragmentada, amb dos nuclis aïllats des de fa temps que han portat a una diferenciació morfològica i genètica entre aquests.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.