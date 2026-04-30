Ho sabies? Com preparar-se per a una cursa popular

Per a participar en una cursa popular cal preparar-se bé si volem gaudir-la i evitar lesions. Tant si és la teva primera cursa com si ja tens experiència, alguns consells bàsics poden marcar la diferència. En el següent article n’expliquem alguns que poden ser d’utilitat.
1. Planifica el teu entrenament
Abans de la cursa, és important establir un pla d’entrenament adaptat a la distància i al teu nivell físic. Comença amb sessions curtes i augmenta gradualment la durada i la intensitat. Alterna dies de córrer amb dies de descans o activitats més suaus com caminar, nedar o fer bicicleta.
2. Cuida l’alimentació
Una alimentació equilibrada és clau per a tenir energia. Inclou carbohidrats complexos, proteïnes i fruita i verdura. Evita menjars pesats abans d’entrenar i hidrata’t bé durant tot el dia, especialment els dies previs a la cursa.
3. Escalfament i estiraments
Abans de córrer, dedica uns minuts a escalfar els músculs amb una caminada ràpida o trotar suaument. Després, fes estiraments suaus per a prevenir lesions i preparar el cos per l’esforç.
4. Equipament adequat
Porta roba còmoda i transpirable i unes sabates adequades per a córrer, que evitin fregaments i donin suport al peu. També és important portar roba adequada a la temperatura i condicions del dia.
5. Escolta el teu cos
No et forcis si et sents cansat o tens molèsties. És millor reduir el ritme o descansar un dia extra que arriscar-se a una lesió. Durant la cursa, regula la respiració i el ritme, i recorda que l’objectiu principal és gaudir i arribar fins al final.
6. Recuperació després de la cursa
Un cop acabada la cursa, dedica uns minuts a caminar i fer estiraments. Hidrata’t bé i menja algun aliment ric en nutrients per a ajudar els músculs a recuperar-se. Dormir prou també és essencial per a recuperar energia.