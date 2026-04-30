Cuina pas a pas: Pebrots del padrón

In: Andorra

Els pebrots de Padrón representen una recepta molt fàcil, que tant pot servir per a acompanyar carn, marisc, peixos o com a tapa. Es serveixen amb un grapadet de sal gruixuda o en escames i calents! És important que estiguin nets i secs abans de fregir-los perquè no petin. Perquè quedin ben fregits, utilitzar oli d’oliva abundant. Coure pocs minuts a foc mitjà-alt, girant-los sovint. Treure’ls abans que quedin torrats i posar-los en paper absorbent per a treure l’excés d’oli.

Ingredients:

  • 200 g de pebrots de Padrón
  • Oli d’oliva
  • Sal gruixuda o en escames

