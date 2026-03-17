Ubicada en la costa sud-est del país, Hèlsinki és actualment una ciutat moderna envoltada d’aigua i amb accés directe a les illes de l’arxipèlag finès. Aquesta és, sense dubte, una ruta destacada de fer en una visita a la capital finesa. Un dels atractius de la ciutat és la fortalesa de Soumenlinna, que començada el 1748 és una de les estructures més antigues de la ciutat i és destacada per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat. De fet, la construcció està assentada sobre sis illes, d’aquí la seva peculiaritat. Soumenlinna és avui dia, a banda d’un centre turístic per excel·lència, un dels barris d’Hèlsinki, amb uns 1.000 habitants.
El punt neuràlgic de la ciutat és la plaça del Senat, que està envoltada pel Palau del Govern, a l’est; l’edifici principal de la Universitat, a l’oest, i al nord per la imponent Catedral.
Un dels elements que més crida l’atenció d’una visita a Hèlsinki és el gran nombre d’edificis Art Nouveau, construïts a començaments del 1900, que els podem trobar de manera àmplia en àrees residencials com Katajanokka i Ullanlinna. Un dels símbols d’edificis d’aquest estil és l’estació central, obra d’Eliel Saarinen.
Un dels carrers més concorreguts és l’Aleksanterinkatu, conegut popularment per Aleksi. El vial comença a partir del Palau Presidencial fins a una cantonada de la plaça del Senat.
En recórrer aquest carrer passem per alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com és el Ritarihuone, assentament de la noblesa finesa; la Catedral d’Hèlsinki, la principal oficina del banc Nordea, l’edifici principal de la Universitat, o l’Stockman, un dels centres comercials més populars, entre d’altres.
La catedral ortodoxa d’Uspensiki també és de recomanable visita.
Com anècdota, Hèlsinki va ser escollida com a seu dels Jocs Olímpics de 1940, però van haver de ser cancel·lats a causa de la Segona Guerra Mundial. Finalment, els Jocs Olímpics es van poder celebrar a la capital finesa el 1952.
Hèlsinki, la capital de Finlàndia, va ser fundada l’any 1550 com a part de Suècia i entre el 1809 i el 1917 el país va quedar sota control rus. Des de 1917, Hèlsinki és independent.
Dades d’interès
Superfície
686 km2
Ubicació
Hèlsinki, la capital de Finlàndia està situada al sud del país. La separen 400 quilòmetres d’Estocolm (Suècia), 300 quilòmetres de Sant Petersburg (Rússia) i 80 quilòmetre de Tallinn (Estònia).
Població
684.589 (30 de juny de 2025).
Clima
Les característiques del clima d’Hèlsinki són els freds hiverns, amb temperatures que poden arribar als 20 graus negatius, tot i que les mitjanes de gener i de febrer ser solen situar en els -5 graus. Això és típic del clima continental humit. Les mitjanes del mes de juny a l’agost són al voltant dels 20 graus. A causa del solstici d’estiu, els dies duren al voltant de les 19 hores. Al contrari, a l’hivern, les hores de dia són escasses.
Economia
L’economia finesa es basa, fonalmentalment, avui dia, en el sector de serveis. Al 2012, Hèlsinki va ser la seu de la Capital Mundial del Disseny, un títol que es va conèixer el 2009 i pel qual va superar la ciutat d’Eindhoven.
Per Tot Granollers