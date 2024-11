Grandvalira Resorts intentarà obrir pel pont de la Puríssima

Un canó de neu a Grandvalira. Foto: Grandvalira

Les estacions de Grandvalira Resorts centren tots els esforços per a iniciar la temporada 2024-2025 pel pont de la Puríssima. Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira continuen a l’expectativa de l’evolució de la meteorologia per a poder marcar un nou dia d’inici de la temporada, i pròximament s’aniran actualitzant les previsions d’obertura mitjançant les webs i les xarxes socials de les estacions.

Per la seva part, L’Abarset inicia la temporada aquest dissabte, tal com estava previst, tant l’après-ski com el restaurant amb la seva nova proposta gastronòmica. El DJ Davide Squillace marcarà el ritme en la festa d’obertura del popular local d’après-ski, que anirà seguida d’una agenda farcida de grans festes i DJ de referència del panorama internacional durant tot l’hivern.

Així mateix, l’activitat de la visita al Pare Noel a Pal Arinsal, al sector Canillo de Grandvalira i a la Cabaneta d’Incles d’Epic Andorra continua amb el calendari previst. Ambdues estacions obriran puntualment els telecabines de la Massana i Canillo per a poder dur a terme aquesta activitat.