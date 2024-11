Bartumeu considera impossible renegociar l’Acord d’associació

L’excap de Govern, Jaume Bartumeu (AndorraDifusió)

El Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata, amb Jaume Bartumeu al capdavant, ha presentat un nou quadern, centrat en la importància de l’Acord d’associació. Així ho publica aquest dimecres AndorraDifusió. Aquest mitja digital assenyala que, un dels capítols del nou quadern fa una anàlisi de les mancances del text actual, com la falta d’estudi de l’impacte de la lliure circulació de mercaderies en les farmàcies i el sector agrícola. Però, també s’assegura que és impossible tornar a negociar el contingut i que no hi ha alternativa.

“Els qui pensen que Andorra pot emmirallar-se amb Mònaco, s’equivoquen. Andorra no té res a veure amb Mónaco, ni institucionalment ni econòmicament. Els qui pensen que es pot anar a buscar la via dels acords bilaterals de Suïssa, estic convençut que també s’equivoquen perquè aquesta via ja ha estat explorada i, a més, retallada per la mateixa Unió Europea. Però és que, sobretot, Andorra no és Suïssa, no és una potència econòmica com és Suïssa”, assegura, Jaume Bartumeu, observador i membre del pacte d’Estat.