Espot: “Els fets són tossuts, seguim sent el pal de paller de la política andorrana”

Molta participació al 9è congrés del partit (Demòcrates)

Demòcrates ha celebrat aquest dimecres al vespre el seu 9è Congrés ordinari, el qual ha comptat amb l’assistència de prop de 140 persones, xifra que demostra que, “malgrat el que alguns afirmen o voldrien, els fets són tossuts, seguim sent el pal de paller de la política andorrana“, ha subratllat el president del partit, Xavier Espot. Davant els qui tenen “més tendència a l’extremisme i radicalització, nosaltres estem en la centralitat, on ens sentim més còmodes i on millor es reflecteix el sentit majoritari de la ciutadania i millor es defensa l’interès general“. Espot ha refermat que Demòcrates “seguim amb molta força i la gran concurrència d’avui així ho demostra, tenim múscul i donarem molta guerra“.

Durant el Congrés s’han sotmès quatre ponències a la militància de DA, les quals han estat aprovades per la majoria dels presents. S’han centrat en la problemàtica de l’habitatge per als joves; el foment del sector primari; la millora del poder adquisitiu i de la competitivitat de les empreses, i l’Acord d’associació com la millor opció de futur per a Andorra. Es tracta de “grans reptes que tenim plantejats, conscients que algunes qüestions no sempre generen inicialment consens, però sempre aconseguim conjugar els diferents punts de vista i per a assolir un equilibri just i necessari, el qual després traduïm en l’acció política que portem a terme”, ha manifestat.

D’altra banda, Espot ha celebrat, davant els presents, que el partit té “la millor militància del país, la que es queda malgrat les crítiques i el brunzit de fons“, en benefici d’Andorra i els seus ciutadans. Per això, “us dono les gràcies i us animo a continuar remant plegats“. Perquè, durant els darrers 13 anys, “res ens ha aturat, ni els atacs ni els arguments poc sòlids o simplistes, ni els posicionaments populistes“

Per la seva part, el Secretari General de la formació, Vicenç Mateu, s’ha mostrat convençut, en el discurs inaugural del Congrés, que Demòcrates serà un partit que se sabrà “renovar” i que, “més enllà de proclames populistes o benpensants sabrà actuar -com sempre-, amb seny i responsabilitat davant els problemes actuals“. Problemes que són “d’un país que creix, on molta gent hi vol venir a viure i a treballar. I és bo que sigui així, per a produir riquesa, imprescindible per al benestar social, i per a no deixar ningú enrere“. Mateu ha sentenciat que és “bo que puguem córrer molt, però és millor encara que puguem arribar plegats“, i ha finalitzat la seva intervenció demanant un “esforç, entre tots, per a continuar actuant responsablement i restar atents a les demandes dels ciutadans, a les seves inquietuds, als seus problemes“.





Quatre ponències presentades, quatre aprovades

En total, durant el Congrés s’han sotmès a la militància i aprovat quatre ponències, vinculades amb temàtiques d’actualitat de país, que preocupen la ciutadania, i també prioritàries en el projecte de Demòcrates. La primera, ‘Habitatge per als joves: noves claus i estratègies per als nous temps’, ha estat defensada pel president de la Secció Jove, Adrià Palmitjavila. La ponència ha fet “una anàlisi de la situació del mercat de l’habitatge des de la perspectiva dels joves, possiblement un dels col·lectius més afectats” per la manca d’oferta actual, ha subratllat Palimitjavila. Els motius, acostumen a tenir salaris per sota del salari mitjà, han de conviure amb l’estigma que no són bons llogaters perquè no busquen estabilitat i poden generar més molèsties a l’edifici, i les complicacions que tenen per a emancipar-se, sigui per a lloguer (ja que bona part dels contractes estan congelats i, en conseqüència, hi ha poca mobilitat al mercat), o per la compra (perquè els costa complir els requisits que demanen les entitats bancàries per a accedir a una hipoteca).

Tenint en compte aquest context, les propostes de resolució aprovades s’han centrat en “revisar les ajudes a l’emancipació” i “als programes d’aval, perquè siguin més adaptats a la realitat del mercat”; “impulsar el model de coliving”; estimular la comunicació per a incentivar els propietaris a llogar habitatges a persones joves; i reforçar els canals de comunicació perquè la informació sobre mesures per a l’habitatge que fan les administracions arribin millor al jovent.

La segona ponència s’ha centrat en la “Sostenibilitat, agricultura i ramaderia”, i ha estat defensada per la membre d’Acció Comunal d’Ordino, Carolina Gómez, que ha reivindicat que la ciutadania “cada vegada reclama un creixement més adaptat a l’entorn, on predomini la qualitat de vida des d’una perspectiva mediambiental”. En aquest punt, ha incidit, hi té un paper rellevant el sector primari, en el manteniment dels paisatges, la prevenció dels incendis o el foment del turisme de qualitat, entre d’altres. Paral·lelament, Gómez ha defensat la necessitat que el sector “trobi l’encaix dins l’actual procés de diversificació de l’economia”, a través del foment de les produccions agrícoles i ramaderes de qualitat, de proximitat i vinculades al país. En definitiva, “potenciar el sector primari té una relació directa amb el model de país que volem des de Demòcrates”, ha manifestat Gómez.

Així, les propostes de resolució aprovades han estat les següents: que s’asseguri la pervivència del sector primari i el relleu generacional; el compromís de protegir el 30% del territori; la promoció d’un turisme respectuós amb l’entorn; seguir fomentant el transport públic; i l’acompanyament als productors perquè es creïn noves microempreses agrícoles o ramaderes.

La tercera ponència, sota el títol “Per la defensa del poder adquisitiu i d’un teixit empresarial competitiu”, ha estat defensada pel membre del Comitè parroquial d’Andorra la Vella, Ivan Mora. Ha defensat la necessitat de mantenir els salaris competitius per estimular la demanda interna, de recuperar la confiança del client andorrà oferint-li un “tracte diferencial” (ha lamentat que moltes empreses “prioritzin el turista i el resident passiu”), i la importància que les administracions dediquin els seus esforços a fomentar les empreses responsables, és a dir, aquelles que paguen bé als seus treballadors i tenen un pla de creixement que passa per Andorra.

Per tot plegat, les propostes de resolució aprovades s’han centrat en “seguir impulsant la millora del salari medià”; “establir mesures per a promoure el consum intern”; “ajudar les empreses a exportar”; i “realinear l’estratègia de país amb la inversió estrangera que volem”.

Finalment, la quarta ponència, “L’Acord d’Associació: el millor futur per Andorra”, ha estat defensada per Esteve Vidal, membre del Comitè parroquial d’Escaldes-Engordany. Vidal ha exposat com l’Acord potenciarà la diversificació de l’economia; la possibilitat que els “nostres emprenedors puguin expandir els seus negocis més enllà de les nostres fronteres”; més facilitats per als estudiants universitaris; el compromís que els controls immigratoris es mantindran; com també quedarà preservada la sobirania. En qualsevol cas, ha afegit Vidal, cal “un acompanyament” per als empresaris i ciutadans, juntament amb un “procés ben planificat per a assegurar una integració efectiva i respectuosa”.

Per tot plegat, les propostes de resolució aprovades han estat les següents: “seguir amb la campanya de comunicació sobre el contingut de l’Acord”; “començar la planificació de les estructures per a fer front a la implementació de l’Acord”; “la implementació de les mesures de seguretat i control migratori perquè puguin ser d’aplicació des del primer dia, quan entri en vigor l’Acord”; i treballar en un pla d’acompanyament “perquè les empreses andorranes es puguin beneficiar de totes les potencialitats de l’Acord”.