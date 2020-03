Durant tot dissabte el Centre Esportiu dels Serradells acull la segona edició de l’Andbank Wintcycling, un esdeveniment benèfic de ciclisme indoor en el qual els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra el càncer.

Per segona vegada l’Andbank Wintcycling ha comptat amb una gran participació. Durant tot el matí les 200 bicicletes instal·lades al Centre Esportiu dels Serradells no han deixat de funcionar en les 3 sessions matinals programades. Aquest dissabte a la tarda n’hi haurà 3 més.

Un esdeveniment que ha estat patrocinat per Andbank i que té com a objectiu principal recaptar diners per col·laborar amb Assandca i ajudar així en la lluita contra el càncer.

L’esdeveniment ha comptat amb la presència dels millors instructors, alguns provinents de diversos punts d’Espanya, com és el cas dels 200 participants que han decidit venir a Andorra aquest cap de setmana per ajudar en la causa i difondre el ciclisme indoor per promoure hàbits de vida saludables.