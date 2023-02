Govern i l’ACODA col·laboraran per a garantir el compliment dels drets laborals dels treballadors estrangers desplaçats temporalment

Reunió entre membres del Govern i ACODA (SFGA)

El ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, i el ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, i el ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, han mantingut aquest dijous una reunió amb els representants de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (ACODA).

L’objectiu de la trobada ha estat tractar la situació dels treballadors estrangers desplaçats temporalment a Andorra, així com refermar la voluntat del Govern d’abordar de manera decidida aquesta qüestió juntament amb el sector.

En aquest sentit, Gallardo i Rossell han destacat en declaracions posteriors a la premsa que el Govern ha actuat “de manera proactiva” i “amb contundència” al llarg dels darrers mesos per tal de garantir el compliment dels drets laborals d’aquesta tipologia de treballadors. Precisament, els ministres en funcions han remarcat les accions transversals que s’han impulsat, com ara inspeccions a empreses de la construcció, amb 42 declaracions a treballadors del sector, que fins ara han resultat en vuit expedients oberts.

De manera paral·lela, el Cos de Policia ha efectuat més de 600 controls a treballadors immigrants per a verificar la legalitat de les condicions de residència i treball. A més, tal com ha recordat Rossell, el Consell de Ministres ha dut a terme modificacions reglamentàries en matèria d’immigració amb la finalitat de reforçar la protecció dels treballadors temporers desplaçats.

El titular de Presidència, Economia i Empresa en funcions també ha explicat que des del Govern es plantegen diferents àmbits d’actuació. El primer, centrat en l’àmbit laboral que s’aplica als treballadors desplaçats temporalment per tal que “l’àmbit laboral sigui d’aplicació d’Andorra per a tothom”. També s’estudien possibles modificacions o regulacions específiques per a abordar el cas de les empreses de la construcció que tenen una activitat centrada en la prestació o cessió de treballadors. Finalment, Gallardo ha recordat que el Govern continuarà amb l’activitat inspectora realitzada fins ara.

“L’objectiu és que les persones que es desplacin temporalment a treballar a Andorra ho facin amb les màximes garanties, que els seus drets laborals estaran respectats i les seves condicions personals també”, ha apuntat Jordi Gallardo. Una voluntat que l’ACODA ha compartit amb els ministres i sobre la qual els representants de l’associació han mostrat el seu compromís per a col·laborar amb l’Executiu.

“Compromís total per part de l’ACODA a col·laborar amb un objectiu comú que és que totes les persones que venen a treballar al país ho pugin fer amb les millors condicions possibles, que han de ser les mateixes que la resta de treballadors”, ha afirmat. Tot, ha afegit Gallardo, tenint en compte les necessitats de mà d’obra del sector de la construcció per a dur a terme la seva activitat amb normalitat durant els propers mesos i anys.