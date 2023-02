La Policia rep la visita de la directora de la Guardia Civil per a reforçar la relació entre els dos cossos

La directora de la Guàrdia Civil, María Gámez (Policia d’Andorra)

La direcció de la Policia ha rebut aquest dimarts a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el marc d’una visita oficial per a reforçar els llaços històrics entre les dues institucions. Les direccions han mantingut una reunió a la sala d’actes del despatx de Policia que s’ha centrat en la cooperació policial, la col·laboració en matèria de formació i la incorporació de la dona als cossos de seguretat.

En aquest sentit, Gámez ha remarcat la relació “estreta, natural, fluida i positiva” entres les dues institucions, que va més enllà de les operacions policials conjuntes “on la col·laboració funciona extraordinàriament bé”. Es treballa conjuntament “en totes les matèries que la societat i l’evolució dels delictes requereixen, com és el cas de la ciberdelinqüència”. I és que “la seguretat és una qüestió global”, ha afegit. En la mateixa línia s’ha pronunciat el director del Cos, Jordi Moreno, que ha ressaltat com “els delictes tecnològics estan augmentant en tots els països i la col·laboració és molt necessària”. També és intensa en l’àmbit formatiu.

A tall d’exemple, ha exposat Gámez, “l’any passat la Guardia Civil va organitzar 24 accions formatives en diverses especialitats amb participació de components de la Policia”. Moreno ha destacat, precisament, com aquestes formacions contribueixen a la professionalització de la Policia. Actualment, ha dit, amb la Guardia Civil s’estan formant un policia del TEDAX-NRBQ i tres guies canins.





Incorporar més dones, un repte compartit

Un altre dels temes centrals de la trobada ha estat la incorporació de més dones als cossos de seguretat, un repte compartit per les dues institucions on les dones no arriben encara al 10%. Tant per a la Guardia Civil com per a la Policia, avançar cap a la paritat “és una necessitat i un desig”.

Després de la reunió amb el director de la Policia, Jordi Moreno, el director adjunt i coordinador, Bruno Lasne, i el director adjunt Miquel Àngel Barbolla, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, s’han trobat amb la delegació espanyola. Un moment en què també han posat en relleu la bona relació entre els dos països.

Durant la visita a Andorra, a la directora general de la Guardia Civil l’ha acompanyat una delegació formada per l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, el tinent general i director adjunt operatiu de la Guardia Civil, Pablo Salas, el coronel de la Guardia Civil i conseller d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Fernando Gutiérrez i el comandant de la Guardia Civil José Luís Millán.

Aquesta ha estat la primera visita de Gámez al país. La darrera trobada amb la direcció general de la Guardia Civil al Principat va ser l’any 2001.





Vídeo: Policia d’Andorra