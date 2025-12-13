Gina del Rio, preparada per a les dues curses de la Copa del Món de Davos

Aquest cap de setmana es disputa a Davos (Suïssa) la Copa del Món d’esquí de fons, amb l’esquiadora del Principat, Gina del Rio, a les dues proves previstes: aquest dissabte l’sprint skating i diumenge els 10km també en skating. De la seva banda, Irineu Esteve, no correrà per descans. Les dues curses de Davos comptaran amb Gina del Rio. Avui dissabte, l’andorrana correrà l’sprint en skating que començarà a les 13:45h amb les classificatòries. Les finals seran a partir de les 16:15h. La segona prova serà el diumenge, amb els 10km individuals en skating, que s’iniciaran a partir de les 13:45h.
Gina del Rio, esquiadora andorrana: “Ja hem viatjat des de Trondheim, estem a Davos per a aquest cap de setmana córrer un sprint i una 10km individual. Estem fent els últims entrenaments per demà -dissabte- l’sprint i adaptant-nos novament a l’alçada. Les sensacions són bones i estem amb ganes de fer les curses”.