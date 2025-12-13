El 2024 es va tancar, a Andorra, amb 1.943 persones amb un grau de menyscabament

Segons els registres administratius de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) del Ministeri d’Afers Socials, a 31 de desembre de 2024 hi va haver un total de 1.943 persones amb un grau de menyscabament, de les quals 1.475 eren adults i 468 menors d’edat. De les 1.943 persones amb una discapacitat reconeguda, el 54,8% són homes i el 45,2% són dones. Per trams d’edat, gairebé la quarta part són menors d’edat (24,1%), un 19,7% es troben en la franja d’edat de 55 a 65 anys i un 13,3% en el tram de 45 a 55 anys.
El 62,8% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2024 són solteres, seguit de les persones casades (24,8%). El 52,4% són de nacionalitat andorrana, els espanyols representen un 24,2%, els portuguesos un 14,2%, els francesos un 2,3% i el 6,8% restant correspon al grup d’altres nacionalitats.
Segons el lloc de residència i les dades de la població estimada, el 36,6% resideixen a la parròquia d’Andorra la Vella, el 17,9% a Escaldes-Engordany, el 14,5% a Encamp, el 12,7% a Sant Julià de Lòria, el 10,2% a la Massana, el 4,3% a Ordino, el 3,8% a Canillo i el 0,1% restant a Espanya.
El 31,7% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2024 tenen una pluridiscapacitat (concurrència de dues o més discapacitats), el 24,1% una discapacitat física i el 22,6% una discapacitat psíquica. En últim lloc, segons el grau de discapacitat, el 37,9% són adults amb entre un 33% i un 59% de discapacitat, el 33,0% són adults amb un 60% o més de discapacitat. Pel que fa als menors, el 23,9% presenten una discapacitat superior al 33%.
Nota: Aquest informació fa referència a la valoració del grau de menyscabament valorat per la CONAVA.