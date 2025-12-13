El 2024 es va tancar, a Andorra, amb 1.943 persones amb un grau de menyscabament

Una persona amb diversitat funcional ajudada per una altra
Una persona amb diversitat funcional ajudada per una altra (iStock)

Segons els registres administratius de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) del Ministeri d’Afers Socials, a 31 de desembre de 2024 hi va haver un total de 1.943 persones amb un grau de menyscabament, de les quals 1.475 eren adults i 468 menors d’edat. De les 1.943 persones amb una discapacitat reconeguda, el 54,8% són homes i el 45,2% són dones. Per trams d’edat, gairebé la quarta part són menors d’edat (24,1%), un 19,7% es troben en la franja d’edat de 55 a 65 anys i un 13,3% en el tram de 45 a 55 anys.

El 62,8% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2024 són solteres, seguit de les persones casades (24,8%). El 52,4% són de nacionalitat andorrana, els espanyols representen un 24,2%, els portuguesos un 14,2%, els francesos un 2,3% i el 6,8% restant correspon al grup d’altres nacionalitats.

Segons el lloc de residència i les dades de la població estimada, el 36,6% resideixen a la parròquia d’Andorra la Vella, el 17,9% a Escaldes-Engordany, el 14,5% a Encamp, el 12,7% a Sant Julià de Lòria, el 10,2% a la Massana, el 4,3% a Ordino, el 3,8% a Canillo i el 0,1% restant a Espanya.

El 31,7% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2024 tenen una pluridiscapacitat (concurrència de dues o més discapacitats), el 24,1% una discapacitat física i el 22,6% una discapacitat psíquica. En últim lloc, segons el grau de discapacitat, el 37,9% són adults amb entre un 33% i un 59% de discapacitat, el 33,0% són adults amb un 60% o més de discapacitat. Pel que fa als menors, el 23,9% presenten una discapacitat superior al 33%.



Nota: Aquest informació fa referència a la valoració del grau de menyscabament valorat per la CONAVA.

