Una motorista menor d’edat resulta ferida en un accident a Andorra la Vella

Aquesta passada nit de divendres, 12 de desembre, ha tingut lloc un accident de circulació, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a la carretera general número 1 (CG-1), en el seu punt quilomètric 0,400, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 20:49 hores d’ahir divendres.
Les mateixes fonts del servei de l’ordre informen que en l’esmentat incident viari s’han vist involucrats dos vehicles. Es tracta, d’una banda, d’un turisme 4×4 amb matrícula espanyola i, de l’altra, una motocicleta amb placa del Principat d’Andorra. La conductora de la motocicleta, una jove menor d’edat, va resultar ferida en el sinistre.