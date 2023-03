Gina del Rio: “Estic molt satisfeta de la segona posició de la general OPA”

Gina del Rio ha tornat de Dobbiaco (Itàlia) amb la segona posició de la general de la Copa d’Europa OPA júnior d’esquí de fons al sarró. Un resultat que demostra que el seu nivell està entre les millors del món i de la seva categoria. L’andorrana se sent “molt satisfeta”, tant pels resultats de les tres curses del mini Tour italià, com del balanç final d’aquesta Copa d’Europa.

“El primer dia vaig fer un sprint skating amb l’objectiu de perdre el menys temps possible”, ha explicat la fondista andorrana, que ja va pujar al podi en la tercera posició. El dissabte va fer una 10km skating individual “on em vaig posicionar segona perdent 21 segons respecte a la primera suïssa, i això em va permetre que el diumenge, dia de la pursuit de 10km clàssic poder sortir segona amb una diferència de quinze segons”. Del Rio, amb una idea agressiva d’anar a per totes, va saber gestionar les diferències al dia següent.

De fet, el diumenge va plantejar la cursa “d’anar a agafar a la primera, i després intentar aguantar el ritme”. De fet, així va ser, fins que tot s’ho van jugar a l’sprint a dins de l’estadi: “Al final vaig acabar primera, molt satisfeta, i segona de la general OPA, també mot satisfeta”.

Gina del Rio tanca d’aquesta manera la Copa d’Europa de manera excel·lent. L’andorrana es mostrava no només satisfeta, sinó agraïda per tot l’esforç de l’equip que hi ha al seu voltant: “Vull agrair a tot l’equip i els companys perquè m’han ajudat molt”.