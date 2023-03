Ordino: Medi ambient difon entre els més petits la importància de l’ecosistema forestal

Alumnes de primària d’Ordino conscienciant-los de la importància dels boscos en la salut (Comú d’Ordino)

El departament de Medi Ambient de Comú d’Ordino organitza sis sortides amb les escoles de primària de la parròquia amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels boscos, una efemèride impulsada per les Nacions Unides, que s’inscriu en l’Agenda 2030 i el compliment dels ODS 3 ‘Salut i benestar’ i 15 ‘Vida terrestre’.

El divendres passat, 17 de març, van començar les sortides amb l’Escola Andorrana, que continuen avui dimarts i el proper divendres, 24 de març. Tres jornades senceres, durant els matins amb l’Escola Andorrana i a les tardes, a la Francesa. Els alumnes fan un recorregut estimat en dues hores pel bosc viu i la costa del Pui a Segudet.

L’activitat vol conscienciar els infants de la importància dels boscos per a la salut i la protecció dels ecosistemes. Els boscos i els arbres ajuden a amortir l’exposició a la calor i als canvis meteorològics extrems causats pel canvi climàtic, que suposen un risc important per a la salut global. Des de fa més de deu anys, a l’Oficina de Turisme d’Ordino s’ofereix el bany de bosc com una activitat per al públic local i turístic al Parc natural de la vall de Sorteny.