Gili diu que Escaldes no demanarà permís per fer accions en el territori de la vall del Madriu

Rosa Gili ha respost aquest dimecres les crítiques de la resta de comuns amb territori a la vall del Madriu, que l’acusaven de voler estancar-ne la gestió i de poc rigor respecte a la titularitat dels terrenys. Té molt clar que el comú d’Escaldes-Engordany és l’únic que té competències per gestionar aquella part de la vall del Madriu que no comparteix amb altres comuns. Per això demana que es revisi una ordinació que contravé, diu, alguns articles del pla de gestió.

Gili ha comparegut aquest dimecres acompanyada del cònsol menor, Quim Dolsa, per fer entendre que Escaldes-Engordany més enllà de la part bipartida que té amb Andorra la Vella i la tripartida on s’afegeix Sant Julià de Lòria, té bona part de la gestió única dins la vall del Madriu-Perafita-Claror.

S’interpreta que el pla de gestió preveu accions que es fan en col·laboració i altres que no, de la mateixa manera que el finançament. En l’ordinació Gili diu que no permetrà que la resta de comuns decideixin en la part que és de la seva parròquia.

“Dins de l’ordinació es diu que s’ha de demanar permís a la comissió de gestió. És aquí on diem que Escaldes, no. La part d’Escaldes és Escaldes i no ha de demanar res a ningú, i el mateix passa amb Encamp. En la resta, si hem de tenir gestió compartida, d’acord, ho han dit les sentències i ho ha reconegut el pla d’urbanisme, però per fer què? Que ho diguin. Ara hi ha un projecte d’intervenció a la conca de Claror, perquè si estem a la part tripartida, doncs sí”, així ho ha dit, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.

Gili espera que es faci una reflexió sobre l’exposat, ja que creu que se n’està fent un gra massa i afegeix que cada comú té la comesa de salvaguardar el territori segons la Convenció de la Unesco del 1972 i que en l’inici l’únic que va demanar l’entitat internacional va ser una estratègia conjunta sobre el trànsit on ja s’han posat d’acord.