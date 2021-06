Andbank aposta per la digitalització del Tax Free

Aquest dijous ha tingut la presentació oficial de l’aliança d’Andbank i Woonivers, una start-up espanyola puntera en el sector del Tax Free, per facilitar als consumidors extracomunitaris a reclamar la devolució de l’IVA de les seves compres a Espanya, i pròximament a França.

A l’acte han assistit Josep M. Cabanes, Sotsdirector general Banca País; Abel Navajas, fundador i co–CEO de Woonivers; i María Zarco, Chief Operations Officer de Woonivers.

Gràcies a aquest acord, Andbank ofereix als seus clients un procés totalment digitalitzat per fer la gestió del Tax Free, estalviant temps al procés habitual. A més, en elegir Andbank com a forma de devolució, el client podrà rebre un percentatge més alt de devolució i en menys temps.

El procés està totalment digitalitzat: l’usuari només ha de descarregar-se l’app gratuïta i escanejar els tiquets de les diferents compres realitzades a Espanya. Després, en tornar al seu país, haurà d’escanejar per la màquina DIVA els codis QR generats per Woonivers per completar la sol·licitud de devolució. Un cop aprovada, rebrà el pagament digital per cada compra efectuada. A més, ara els usuaris comptaran amb l’aplicació de Whatsapp vinculada a Woonivers i podran rebre directament el QR o enviar el rebut des de la càmera de Whatsapp.

Per la part del comerç al detall, li permet disposar d’una plataforma online segura on gestionar tots els processos Tax Free. Això l’allibera de la responsabilitat de la gestió, formació i documentació necessàries. Si un usuari es troba amb un comerç que no està afiliat, es pot posar en contacte amb Woonivers i en pocs minuts el poden donar d’alta a l’aplicació.

El sotsdirector general de Banca País, Josep Maria Cabanes, ha remarcat la importància d’aquest acord: “Andbank ha dut a terme una forta aposta per la digitalització en els últims anys. I en aquesta ocasió, no volíem deixar passar l’oportunitat de poder seguir oferint als nostres clients nous serveis digitals, com ara el Tax free.”

El CEO i fundador de Woonivers, Abel Navajas, “els principals punts calents d’actuació de Woonivers són La Seu d’Urgell, Barcelona i Tolosa. El nostre objectiu és que els diners que es retornin als usuaris siguin per gastar a Andorra i així apostar pel país.” I ha afegit que “buscàvem un partner a Andorra amb una gran capacitat d’innovació i amb esperit emprenedor, per això vam escollir Andbank“.

Aquest acord s’emmarca dins del pla de transformació digital que està desenvolupant el banc amb l’objectiu de fer més eficients els seus processos i oferir un servei cada vegada més àgil i proper als seus clients.

Sobre Woonivers

Woonivers, aprovada per l’Agència Tributaria d’Espanya, és la primera aplicació del mercat per la gestió de la devolució de l’IVA als ciutadans no residents a la UE que permet realitzar el procés complert amb una experiència totalment digital.

Neix amb l’objectiu d’ajudar al comerç i al viatger a l’hora de tramitar les factures de forma més senzilla, ràpida i digital, amb una tecnologia que posiciona al client al centre de la cadena de valor.

Els seus fundadors són Antonio Cantalapiedra, fundador de mytaxi app, i Abel Navajas, amb experiència a Global Blue i CEO de Tax Free 4U.