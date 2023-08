Funky Circ Experience, a l’Estiu de Gresca del Pas

Cartell de l’Estiu de Gresca al Pas (Comú d’Encamp)

Ningú podrà dir que els dimarts són avorrits, especialment, la canalla del Pas de la Casa. Durant les vacances escolars se celebra l’Estiu de Gresca que té com a escenari la plaça de l’Església de la vila. Per als dimarts de juliol i agost s’han programat activitats com espectacles infantils, musicals i jocs, entre d’altres.

Totes les activitats són gratuïtes i es fan a les 11 hores. Per a aquest dimarts, dia 8 d’agost, la diversió arriba de la mà de Funky Circ Experience i el seu “Circ de jocs”. Després d’aquesta, encara quedaran tres propostes més per a animar els dimarts del Pas de la Casa.