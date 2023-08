El nou Govern de la Seu carrega contra l’anterior en matèria d’habitatge

El regidor d’Habitatge, Jordi Mas -tercer per l’esquerra- (arxiu)

Segons publica la web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, “el passat 20 d’abril, des del Departament de Territori de la Generalitat i, a través de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), es va obrir una convocatòria per a adquirir llocs d’habitatges plurifamiliars, en construcció o totalment edificats, i destinar-los a lloguer assequible amb l’objectiu de mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar la rehabilitació urbana”.

La convocatòria -segons la nota de la web- es va obrir el 20 d’abril i es va tancar el 15 de juny. “Les eleccions van ser el 28 de maig i l’actual govern es va constituir el 19 de juny. En aquest període electoral, en el que tant Junts com ERC eren els responsables del govern municipal, l’Ajuntament no es va acollir a aquest programa que permetia aconseguir habitatge públic de lloguer a la nostra ciutat”.

“L’equip de govern lamenta la pèrdua de l’oportunitat d’adquirir habitatge de grans tenidors per lloguer assequible per part de l’anterior govern municipal, format per Junts i ERC, el qual no va posar a disposició el parc d’habitatges que la Seu té i que entra dins dels barems marcats per l’INCASÒL”.

Els següents habitatges de la Seu complirien amb els requisits establerts per INCASÒL segons assenyala el portal del consistori urgellenc:

. Plaça Europa, 5: 10 dels 13 habitatges de l’edifici.

. Av. Garriga i Massó, 21: els 10 habitatges de l’edifici.

. Av. Garriga i Massó, 23: 12 dels 15 habitatges de l’edifici.

. Av. Guillem Graell, 19-21: 11 dels 23 habitatges de l’edifici.

. C. Sant Joan Baptista de la Salle, 46: 10 dels 15 habitatges de l’edifici.

En total, sumarien uns 53 possibles habitatges.

“Lamentem que l’anterior equip de govern no hagués presentat els pisos que la Seu complia amb els requisits per tal que es pugues posar habitatge de lloguer públic a la nostra ciutat” ha declarat el regidor d’Habitatge, Jordi Mas. “El nostre equip de Govern manté el compromís de treballar de manera decidida perquè aquest pisos, i d’altres, siguin pisos de lloguer de protecció oficial per la gent que ho necessita de la nostra ciutat”.