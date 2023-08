Força gent s’aplega a Josa per a recordar el seu passat càtar

L’historiador Carles Gascón adreçant-se a la gent que es va aplegar al poble de Josa (CCAU)

El petit poble de Josa de Cadí, situat a la falda sud de la serra del Cadí, va omplir-se aquest diumenge amb centenars de persones per a seguir els actes que s’hi van celebrar en record del passat càtar del poble. Especialment concorregudes van ser la visita al poble guiada per l’historiador Carles Gascón i la xerrada sobre els templers que va anar a càrrec del també historiador Josep Maria Sans Travé.

Carles Gascón va conduir un recorregut que va sortir de la plaça Major i que es va enfilar fins al cap del poble, on es troba emplaçada l’actual església parroquial de Santa Maria i Sant Bernabé, el mateix lloc on antigament s’alçava el castell dels senyors de Josa. A mig camí es va fer una parada a la balma de Cal Colomer, que anys enrere havia arribat a estar habitada. Gascón va traçar la vinculació de Josa amb els càtars a través dels seus senyors Ramon i Guillem Ramon, pare i fill, els quals havien acollit predicadors càtars al seu castell.

Per la seva part, Josep Maria Sans Travé va omplir el Local Social de Josa en la seva conferència sobre els templers catalans, amb una detallada exposició sobre els orígens, l’evolució i l’extinció d’aquella orde religiosa. Tot i que no van arribar a establir-se a Josa ni als territoris propers, sí que hi van tenir una relació indirecta per mitjà de la transhumància dels cavalls dels templers de Lleida fins a les pastures de Josa.

Sessions de contacontes, un dinar popular, les animacions del carrer del grup El Toll del Ferro i les danses del duet La Sonsoni van completar la jornada festiva. L’organització dels actes va anar a càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i L’Era Vella amb la col·laboració de l’EMD de Josa de Cadí, l’Ajuntament de Josa i Tuixent, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.