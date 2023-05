Títol: Fubar

Durada: 60 minuts

Gènere: Comèdia, espionatge, acció

Creació: Nick Santora

Intèrprets: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Adam Pally

Temporades: 1 Capítols: 8

Fubar és una comèdia d’acció i espionatge que segueix Luke, un agent de la CIA que ja planeja la seva retirada per a portar una vida més tranquil·la, i poder passar més temps de qualitat amb la seva filla Emma. Els seus plans es queden en standby, quan el recluten per a encapçalar una nova missió, en què ha de rescatar una agent que respon al pseudònim de Panda.

Quina és la seva sorpresa en descobrir que aquesta Panda, és Emma, ​​la seva pròpia filla, qui també treballa com a agent de la CIA. Mentre intenten gestionar aquest gran secret que tots dos havien mantingut ocult, han d’aprendre a treballar junts per a localitzar una perillosa arma de destrucció massiva. En aquesta primera missió colze a colze, Luke no pot evitar ser sobreprotector amb Emma, ​​sense ser conscient que ella és totalment autosuficient.





Sensacine