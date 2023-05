Jocs en català: Molt soroll per un rei

Molt soroll per un rei (Òscar Oliver)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

“Molts soroll per un rei” és la proposta de joc de taula per a aquests dies. Del gènere històric, el seu creador és Snafu Design Team i està plantejat per a un únic jugador amb una durada aproximada de la partida d’uns 30 minuts. Està recomanat a partir dels 12 anys.

Alerta, que un sol jugador també pot ser la família sencera. Qui juga representa el rei Pere II el Gran i s’ha d’enfrontar a revoltes andalusines, al poder dels nobles, a l’ambició dels Anjou sobre Sicília, al poder del Papa i a la croada francesa… tot per a deixar a l’Infant Alfons un regne en el millor estat possible.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística