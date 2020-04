Fruites permeses i prohibides per a gossos

Tot i que no és dolent donar-los fruita, hi ha algunes que toleren millor que unes altres. Els indiquem quines són més aconsellables. Això sí, abans de donar-les-hi a la seva mascota ha de saber que les llavors poden intoxicar-li, per la qual cosa han de retirar-se sempre.

Fruites que pot consumir

Plàtan. Sol agradar molt, però s’ha de donar només de tant en tant perquè el seu alt nivell de potassi pot causar dificultats intestinals. S’ha de retirar el seu consum si s’observa diarrea.

Poma. És molt bona per als gossos, encara que l’ideal és donar-la només dues vegades a la setmana, perquè pot pujar el nivell de sucre.

Síndria. És una fruita que en general agrada perquè és molt refrescant.

Maduixa. És una gran font de fibra, vitamines i minerals, però pot tenir al·lergògens que generen reaccions adverses en l’animal. Pot consumir-la, però cal vigilar que el gos no desenvolupi alguna reacció en la pell.

Pinya. Ha de consumir-se amb moderació per a evitar pujades en els nivells de sucre. Es recomana com a remei casolà en cas que el gos consumeixi excrements.

Taronja. Aporta una bona dosi de vitamina C. No obstant això, al ser alta en àcid cítric pot causar diarrea a alguns exemplars, especialment si se’ls dóna amb freqüència.

Fruites que no pot consumir

Nous. No són bones per als gossos pel seu alt contingut de fòsfor que genera càlculs en la bufeta. Això ocorre en general amb tots els fruits secs, causant-los vòmits, dolor muscular i inflor en les articulacions.

Alvocat. No és tòxic en petita quantitat, però de manera contínua o en grans quantitats pot arribar a ser mortal, pel fet que conté persina, que és un fungicida natural. No és només tòxica per a ells, també causa intoxicació en gats, cavalls i ocells. No se sap quina quantitat és la dosi tòxica, així que millor, evitar-ho.

Raïm. El raïm és tòxic per als gossos i en cas que es consumeixi en grans quantitats pot causar un mal considerable al ronyó que pot portar-lo a la mort per fallada renal. En petites quantitats, pot causar diarrea. Encara que hi ha gossos que quasi no tenen reacció a elles, millor no arriscar-se. Les panses causen el mateix efecte, per la qual cosa, cal retirar-les de la dieta.

Font: Misanimales.com