Freestyle musical caní: gossos i humans ballant junts

Mare, filla i mascota ballant al mateix ritme (AMIC)

Els gossos són animals molt intel·ligents, tenen la capacitat d’aprendre tota mena de trucs, inclòs l’art del ball. Un bon exemple d’aquestes habilitats és el freestyle musical caní, també conegut com a freestyle caní, dansa freestyle, dog dancing i freestyle musical. Considerada un esport, aquesta activitat combina l’entrenament d’obediència i la dansa, promovent la interacció entre els gossos i els seus amos. Aquesta disciplina s’ha tornat molt popular els darrers anys.

Actualment, es disputen competicions a tot el món que avaluen el ritme, la coreografia i la sincronització entre humà i el gos. Descobrim més sobre aquesta modalitat esportiva, on moure les potes al so de la música és el principal objectiu.





Què és el freestyle musical caní?

El freestyle musical caní és una disciplina esportiva que implica l’execució de coreografies preestablertes en què una persona i un gos ballen de manera coordinada. Va sorgir a finals dels anys 80 de forma simultània al Canadà, Regne Unit, Estats Units i els Països Baixos. Estem davant d’un dels esports més difícils per a practicar amb un gos, ja que requereix una sincronització perfecta al duo, a més d’exigir una bona dosi de creativitat a l’hora de planificar els balls. El dog dancing és una activitat molt atractiva tant per a l’espectador com per al practicant.





Esport de competició

Actualment, es disputen competicions a diferents parts del món. Els participants disposen d’un temps limitat per a enlluernar amb la seva coreografia. Els jutges avaluen la creativitat, sincronització i complexitat dels moviments, a més de la connexió entre el gos i el propietari. Algunes organitzacions, com la Federació Canina de Freestyle, estableixen l’obligatorietat d’incorporar una sèrie específica de passos a les presentacions.





Tipus de freestyle musical caní

Hi ha dues categories del freestyle musical caní: estil lliure i heelwork to music. Totes dues són formes genials per a mostrar com n’és d’increïblement estreta la relació entre el gos i l’humà. A l’estil lliure destaca la creativitat i diversió, mentre que el heelwork to music se centra en l’obediència i la coordinació al ritme de la música.





Per Redacció-consumer-eroski