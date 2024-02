Frank Porté i Helder Cerqueira, els dos pilots d’automobilisme digital que representaran Andorra als FIA Motorsport Games 2024

Helder Cerqueira i Frank Porté (ACA CLUB)

Frank Porté i Helder Cerqueira són els dos pilots seleccionats per a representar Andorra en la tercera edició de les Olimpíades del motorsport, els FIA Motorsport Games 2024, que es disputaran a València a final del mes d’octubre. Frank Porté competirà a la plataforma d’iRacing en la categoria F4 i Helder Cerqueira, a la plataforma Assetto Corsa Competizione en la categoria GT3.

Les Olimpíades de l’automobilisme

Els FIA Motorsport Games, també coneguts com a Olimpíades de l’automobilisme, celebraran la tercera edició a final de l’octubre vinent. Després de passar per Roma (2019) i per Marsella (2022), aquest any València acollirà l’esdeveniment. Les competicions tindran dues seus: les disciplines de motorsport real es disputaran al Circuit Ricardo Tormo (Xest) i les de motorsport digital, a la Ciutat de les Arts, a la capital valenciana.

Aquest any la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) ha ampliat les disciplines de competició. L’any 2022, a Marsella, n’hi va haver un total de setze i aquest any a València n’hi haurà vint-i-sis.

Pel que fa a l’automobilisme digital, la FIA ha programat dues competicions: una d’F4, que es disputarà a la plataforma de videojocs iRacing, i la categoria de GT3, que ja es va disputar l’edició passada i que farà servir la plataforma d’Assetto Corsa Competizione.





Frank Porté, tot un any a F4

Frank Porté va començar la formació com a pilot en el marc de l’ACA eSports ACADEMY. Després d’haver superat aquesta etapa i havent estat protagonista d’una gran progressió, l’staff del projecte d’automobilisme digital d’ACA CLUB, l’ACA eSports, va valorar de manera positiva l’opció que s’incorporés com a membre de l’ACA eSports TEAM, de manera que va disputar els campionats previstos al calendari de l’equip andorrà de sim racing durant el 2021 i el 2022.

Porté va tenir un paper destacat al campionat espanyol Liga Virtual de Escuderías disputat durant el 2022 i això va ser clau perquè l’equip passés de Tercera Divisió a Segona. El 2023 fa finalitzar en cinquena posició al campionat d’automobilisme digital ART GT3 SERIES.

No obstant això, ateses les característiques de Porté, a final de 2022 va tenir l’oportunitat de participar en un test d’F4 a Le Mans, va aconseguir molt bons registres i va ser convocat a competir en el prestigiós campionat francès FFSA F4, la base dels pilots d’F1.

Durant el 2024, Porté tindrà un calendari de competicions únicament en la modalitat d’F4, real i virtual. Disputarà per segon any l’FFSA F4 i, a més de preparar les curses reals en l’entorn virtual, també competirà en campionats de curta durada d’F4 en automobilisme digital.

Porté comenta: «Serà un any de molta feina i molts sacrificis, però el meu objectiu per a València és fer el millor paper possible i tornar amb una medalla».





Helder Cerqueira, el camí fins a València

Helder Cerqueira va començar a competir a l’equip ACA eSports Team al començament del projecte. Competia de manera amateur i això li va donar avantatge a l’hora de passar la selecció i entrar a l’equip.

Amb l’ACA eSports Team ha competit en diversos campionats internacionals i ha fet diversos podis. L’any 2023 va finalitzar en tercer lloc de la general en el campionat ART GT3 SERIES, en què van participar més de setanta pilots de diversos països.

Cerqueira assenyala: «A Marsella cinquanta-vuit països van participar en automobilisme digital i aquest any segurament seran molts més, perquè l’automobilisme virtual és accessible i democràtic. Vull lluitar per a arribar a les semifinals i, per què no he de ser més ambiciós?, disputar les finals».

Com a complement de la preparació per a anar a València, els dos esportistes faran, addicionalment, entrenaments físics amb Kilian Folguera, preparador físic del projecte ACA eSports, i sessions específiques tant amb Sergi Marsal —psicòleg esportiu responsable de l’Àrea de Salut del projecte ACA eSports— i amb el coach esportiu, Álvaro Otero, formador de pilots i màxim responsable de l’Àrea de Rendiment de l’ACA eSports.

Toti Sasplugas Teixidó, secreatari general de l’ACA, conclou: «Fa uns quants mesos que l’equip de professionals de l’ACA eSports treballa en aquest projecte en concret. La FIA, atès que som la màxima autoritat del món de l’automobilisme a Andorra, ens va encomanar la selecció dels dos pilots d’automobilisme digital. En Frank i l’Helder van superar amb diferència un procés que va incloure un campionat en què van participar més de vint pilots; en Frank i l’Helder, a més de pujar al podi, van complir els requisits addicionals d’elegibilitat. Tal com ha dit en Frank, aquest serà un any de molts sacrificis per a tots dos. En Frank viurà tot un any en un entorn F4, real i virtual, i l’Helder, per la disponibilitat personal, dedicarà cada hora d’entrenament a preparar-se per a València. Ser a València ens il·lusiona molt com a Club i com a Federació, i creiem que tots dos faran un molt bon paper en les categories en què competeixen».





Impuls a un projecte estratègic per al país

L’ACA eSports és un projecte digital d’ACA CLUB que pretén impulsar els esports electrònics a Andorra, formar una nova generació de pilots digitals, competir en l’àmbit internacional i promoure la pràctica ètica, responsable i saludable dels videojocs.

La iniciativa té el suport d’Andorra Telecom, d’una entitat financera del país, del Comú d’Andorra la Vella i d’Andorra Business (Govern d’Andorra), així com l’acompanyament i el suport estratègic de la Federació Internacional de l’Automòbil, en què l’ACA té un paper actiu des de la Comissió d’Esports Electrònics.