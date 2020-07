Francesc Fabregat: “Les festes no se suspenen, sinó que s’adapten”

Arran de la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus, són moltes les festes de cultura popular que, malauradament, aquest any no es podran celebrar de la mateixa manera. Parlem amb el cap dels serveis de Cultura Popular de l’Institut de Cultura de Barcelona, Francesc Fabregat, per conèixer de quina manera el calendari festiu de Barcelona s’adaptarà a aquesta situació i quines mesures s’aplicaran per ajudar econòmicament a aquelles federacions, associacions i entitats pertanyents a l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme.

Com es planteja aquest any el calendari festiu de la ciutat de Barcelona?

Quan una festa és viscuda per una comunitat se celebra, i crec que tindrem un calendari festiu que en funció del moment s’anirà adaptant a les necessitats. Sóc de l’opinió que les festes no se suspenen, sinó que s’adapten i es realitzen en funció de les seves possibilitats. Crec que s’haurien de deixar d’ajornar celebracions. Només ho faria quan es tractés d’esdeveniments singulars que no es poguessin fer en un altre moment. Les festes en períodes de la història que van ser difícils es van mantenir d’alguna manera també. Les d’aquest any seran com una ‘edició especial confinament’.

Aquests dies hi ha hagut una mica de debat sobre el fet de celebrar Sant Jordi al juliol. Què en pensa al respecte?

Sant Jordi és Sant Jordi i és el 23 d’abril. Hem celebrat la diada tal com estem acostumats malgrat el confinament. Hem dibuixat roses, ens hem fet fotografies o, si hem tingut ganes, hem regalat llibres o compartit fragments de lectures a les xarxes. Hem après ara que el món telemàtic ens uneix, però no perdem la forma de fer coses conjuntes. Així és com ens sentim a prop dels altres. Aquests dies al voltant de Sant Jordi també hi ha poblacions que celebren la seva festa major i que han decidit mantenir-la. Per exemple, s’han preparat castells de focs per ser vistos des dels terrats o finestres, o la figura de ‘Lo Marraco’ de Lleida (molt popular per Sant Jordi) ha fet una cercavila extraordinària visitant tots els carrers de Lleida.

També hi ha una certa preocupació per les festes majors de la vila de Gràcia, les de Sants o Poblenou.

D’alguna manera també se celebraran. En el cas de Gràcia quedarà com una festa més veïnal i no rebrà la quantitat de gent que acostuma a rebre, però segur que els veïns dels carrers faran petits guarniments per mantenir l’esperit festiu característic en aquelles dates. Les festes de Sants i Poblenou segur que també se celebraran de la manera que sigui possible.

Com creu que es podrà tornar a la normalitat en el món de la cultura popular i l’associacionisme?

Està clar que el màxim desig és que tot això quedi en un record i que el món dels castells pugui tornar a tocar-se i fer castells, o que el món de la sardana pugui tornar a ballar i formar rotllanes. Abans que pugui passar això, però, s’hauran de fer altres passes, com ara acostumar-nos a utilitzar equips de protecció individual (almenys mascaretes i guants) durant uns mesos o a celebrar reunions socials amb una limitació del nombre de persones.

Quines mesures s’aplicaran per ajudar a la cultura popular i l’associacionisme de Barcelona?

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan mantenint les subvencions convocades i es publicaran les resolucions les pròximes setmanes. Esperem que les entitats les cobrin el mes de juny. Quant a les justificacions, la Generalitat ha dissenyat un decret que afecta a totes les entitats on manifesta que les justificacions seran més flexibles. Per exemple, hi haurà activitats pensades pel 2020 que es podran contemplar dins del primer trimestre del 2021, i aquelles que estaven pensades per fer-se en exteriors se seguiran valorant encara que pateixin modificacions. Respecte a les factures que estaven pendents a ser pagades, s’estan flexibilitzant perquè així les entitats segueixin disposant de liquiditat i no hagin de patir. L’administració està posant totes les facilitats que pot.

Com valora la resposta que han tingut les entitats de cultura popular davant la COVID-19?

Penso que les entitats de cultura popular han demostrat que tenen flexibilitat i capacitat d’adaptació. Som un sector viu que ens agrada fer feliç als altres. Per exemple, han sorgit iniciatives telemàtiques com Virus Popular, s’han planificat muntatges i han sorgit experiències digitals molt enriquidores per part de músics i cantants, com la del músic Pep Moliner tocant el fiscorn a quatre veus, el flabiolaire David Puertas o el cantant i folklorista Jaume Arnella, que interpreta cançons tradicionals populars des dels seus directes a les xarxes socials.

Per Ens de comunicació