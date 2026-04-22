Andorra s’adhereix al Protocol de l’ONU contra la fabricació i el tràfic il·lícit d’armes de foc

El Consell de Ministres ha aprovat l’adhesió al Protocol contra la fabricació i el tràfic il·lícits d’armes de foc, de les seves peces, components i municions, addicional al Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, conegut com a Protocol 3 UNTOC. L’objectiu principal del Protocol 3 UNTOC és la cooperació entre els Estats part per a combatre la delinqüència organitzada transnacional en el marc del tràfic d’armes i l’establiment de mesures clau per a la seva prevenció i penalització.
Aquest instrument internacional s’afegeix a altres compromisos previs d’Andorra en l’àmbit del desarmament, com la ratificació el 2023 del Tractat de les Nacions Unides sobre el Comerç d’Armes (ATT).
Amb l’adhesió al Protocol, Andorra reforça la posició en la lluita global contra el crim organitzat i fa un pas més cap al reforç del seu marc legal en matèria de control d’armes. El protocol no només implica un compromís de cooperació internacional, sinó també una avaluació periòdica del seu compliment en el marc del mecanisme de revisió del Conveni UNTOC. Andorra està compromesa amb aquest mecanisme, que busca promoure la implementació efectiva dels protocols i millorar la cooperació internacional en la lluita contra la delinqüència transnacional.
Finalment, amb aquesta adhesió, Andorra completarà la seva participació en el Conveni de Palerm i en els seus tres protocols addicionals: el protocol contra el tràfic il·lícit de persones especialment de dones i infants, el protocol contra el tràfic de migrants i ara, el protocol contra el tràfic d’armes.
El pròxim pas en aquest procés serà la tramitació del Protocol a Sindicatura per a la seva aprovació en el Consell General, i el posterior enviament als Coprínceps per a la seva informació, tal com s’estableix a la Constitució.