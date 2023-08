La Seu: Presentació de la lletera i de l’amiga del formatge

Gemma Tó i Joan Barrera amb el nou disseny de lletera de la Fira de Sant Ermengol 2023 (Aj. la Seu)

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell se celebrarà d’aquí a un parell de mesos. Tindrà lloc del 13 al 15 d’octubre. Tots els detalls de la fira d’enguany s’aniran presentant en diferents tastets, on s’explicaran les diverses novetats, activitats i el programa.

Aquest matí de dilluns, en el primer tastet, l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, i la segon tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, han presentat el disseny de la lletera d’enguany i han anunciat el nom de l’amiga del formatge. La imatge de la lletera ha estat creada per l’artista Carme Invernon. A l’hora de dissenyar-la, Ivernon s’ha inspirat en la tradició i en el color.

La tradició en les puntes de coixí fetes per les padrines o mares, puntes que es poden trobar en qualsevol casa dels Pirineus i el color en el blanc pur de la llet. Pel que fa a la punta de coixí, va escollir la que, segons ella, més representava al Pirineu, una punta molt pensada i treballada, “igual que els nostres formatges”, explica Gemma Tó. “Una imatge nítida i fresca, com l’elaboració de tot tipus de formatges que podem tastar en aquesta fira tan nostra com és la de Sant Ermengol”.





Amiga del formatge

Aquest any, el reconeixement d’amiga del formatge es concedirà a Montse Ferrer, directora de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu des de fa 28 anys.

“Per a la Montse era molt important crear una xarxa de coneixement i fer de la fira una plataforma de difusió, promoció i comercialització”, assenyala la segon tinent d’alcalde, “donant valor a les persones que hi viuen, treballen i innoven, tot mantenint les tradicions i maneres de fer”.