Font descarta aplicar el tercer pagador de forma generalitzada

Generalitzar el tercer pagador, com proposta el PS, suposaria que l’usuari només hauria de pagar el 25% de la factura de les proves i tractaments, i no avançar el 75% com es fa ara.

Segons Font, abans de prendre una decisió primer cal analitzar els efectes de les reformes sanitaris en curs, sobretot pel que fa a la cartera de serveis. Unes reformes que pretenen reconduir la greu situació del finançament de la sanitat.

L’exemple, segons Font, són els comptes de la CASS, que aquest any tancarà amb un dèficit de 45 milions, sense comptar les prestacions del SAAS. Però seria viable assumir la proposta dels socialdemòcrates per a aquelles famílies més necessitades.

En un altre ordre de l’actualitat, el ministre s’ha reunit aquest matí amb el Col·legi de Metges per analitzar la Cartera de Serveis.

Font ha assegurat que hi ha marge d’acord, qualificant de molt positiva la trobada, en la qual s’ha parlat de com organitzar aquesta cartera de serveis i també dels mecanismes de finançament.