Fins a tres detinguts per presentar documentació falsa per tramitar el permís de residència i treball

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 27 de desembre del 2021 al 2 de gener del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (6), tres d’aquests darrers per presentar documentació falsa en tramitar el permís de residència i treball.

El 28/12/2021 a les 08:15 hores a Escaldes-Engordany, es deté una dona de 30 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic. En data 03/12/2021, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració de residència i treball, per part de la interessada. Verificada la documentació aportada, es detecta que uns documents relatius a la seva activitat laboral al seu país d’origen serien falsos, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 30/12/2021 a les 08:15 hores a Escaldes-Engordany, es deté una altra dona, de 24 anys, també com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic. El passat 09/12/2021, el Servei d’Immigració rep de part de la interessada, una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració de residència i treball. En verificar la documentació, es detecta que uns documents relatius a la seva activitat laboral al seu país d’origen serien falsos, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 30/12/2021 a les 10:20 hores a Escaldes-Engordany, també es deté un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. El passat 15/12/2021, el Servei d’Immigració rep de part de l’interessat, una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració de residència i treball. En verificar la documentació, es detecta que uns documents relatius a la seva activitat laboral al seu país d’origen serien falsos, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

Maltractaments i agressions

El 31/12/2021 a les 00:50 hores al Pas de la Casa, es deté un veí del Principat de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. Els agents de Policia van ser requerits per una alteració de l’ordre públic a les portes d’un local d’oci nocturn. Sobre lloc, es determina que dues persones volen accedir a l’interior del local, però se’ls hi prohibeix la entrada ja que l’aforament estaria ple. Aquests, disconformes, inicien una discussió i decideixen marxar a un altre local proper, però també se’ls hi nega la entrada. Per evitar que també causin problemes als empleats d’aquest últim local, el detingut, empleat del primer local, s’apropa al lloc i s’inicia una baralla a cops de puny amb una de les dues persones, i li causa ferides sagnants al rostre.

L’01/01/2022 a les 03:47 hores al Pas de la Casa, es deté un turista de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerida la presència de la Policia en un establiment hoteler on a la recepció es troba una persona molt nerviosa i plorant, desconeixent el motiu que provoca el seu estat. Al lloc, l’interessat manifesta haver agredit a la seva parella en el decurs d’una discussió. Posteriorment, en corroborar amb l’altra part implicada la versió donada per l’home, i constatar que la dona presenta diverses ferides i un hematoma, es procedeix a la detenció de l’interessat.

L’01/01/2022 a les 23:34 hores a Escaldes-Engordany, es deté una dona de 43 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerits els agents en un domicili per una discussió de parella que deriva en una agressió per part de la interessada envers l’altra part.

Delictes contra la salut pública

El 27/12/2021 a les 00:33 hores en un control rutinari de carretera a Canillo, es deté un visitant de 32 anys, per possessió de 3 grams de MDMA, i 83’50 grams de marihuana.

El 27/12/2021 a les 22:41 hores en un control rutinari a la via pública al Pas de la Casa, es deté un home de 31 anys, per possessió de 0’4 grams de cocaïna.

El 31/12/2021 a les 20:50 hores en un aparcament pròxim a un local de restauració a Canillo, es detenen dos homes de 25 i 28 anys, per possessió de 0’8 grams de cocaïna i dues pastilles de methanphetamina.

Delictes contra el patrimoni

El 31/12/2021 vers les 18:20 hores a Andorra la Vella, es deté un veí del Principat de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni –furt d’un rellotge d’un valor aproximatiu de 15.000 €-.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 27/12/2021 a les 05:41 hores, un home de 18 anys és detingut amb una taxa de 1’16 g/l., control rutinari.

El 27/12/2021 a les 05:45 hores, un home de 18 anys és detingut amb una taxa de 0’81 g/l., control rutinari.

El 29/12/2021 a les 01:45 hores, un home de 28 anys, és detingut amb una taxa de 1’25 g/l., control rutinari.

L’01/01/2022 a les 04:30 hores, una dona de 30 anys, és detinguda amb una taxa de 1’48 g/l., accident danys materials.

El 02/01/2022 a les 20:55 hores, un home de 25 anys és detingut en donar positiu a la prova de control de tòxics salivar. També se’l deté com a presumpte autor d’un delicte de lesions per imprudència, accident amb ferits.