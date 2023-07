Apple reinventa la realitat mixta

Vision Pro d’Apple

Una de les poques marques que, avui dia, té la capacitat de reinventar tot un sector de mercat és Apple. La signatura de la poma mossegada ja ho ha fet en el passat amb l’ordinador personal, la música digital, el telèfon mòbil i, ara, li toca el torn a la realitat augmentada i virtual.

Durant la celebració de WWDC (Worldwide Developers Conference, la trobada anual de la companyia per a desenvolupadors), Apple va mostrar les seves esperades ulleres de realitat mixta, de les quals -i com ja és habitual en tots els nous productes de la multinacional- havien corregut rius de tinta al llarg dels últims mesos en forma de rumors.

D’una forma ràpida, les Vision Pro disposen de dues pantalles 4K a l’interior del visor, que proporcionen una qualitat d’imatge HDR. Compten amb una corona en la part superior del visor que permet a l’usuari controlar quant vol submergir-se en el món digital, anant des de la realitat augmentada fins a la realitat virtual.

A més, no requereixen controladors, ja que el dispositiu es basa en el seguiment ocular i de les mans, a més dels comandaments de veu, i també inclouen una funció anomenada EyeSight, que utilitza una pantalla frontal per a mostrar als altres que l’usuari està interactuant amb ells o que està immers en la realitat digital que li proporciona el visor.

El visionOS és el sistema operatiu que equipa aquestes ulleres, permetent l’execució d’aplicacions d’iOS i iPadOS que s’instal·len des de la seva botiga d’aplicacions específica, juntament amb les aplicacions pròpies de visionOS.

Amb un disseny que aparenta una gran confortabilitat, les Vision Pro estan pensades tant per al seu ús professional, com per a l’oci, i fins i tot substituir a un ordinador durant desplaçaments o a la llar, gràcies a un teclat virtual que permet substituir a un de físic. A més, per la seva naturalesa, brinden a l’usuari intimitat, ja que és molt fàcil llegir la pantalla d’algú que està al teu costat, però és impossible veure els continguts de les seves ulleres… a no ser que siguin hackejades.

Com l’usuari pot organitzar diversos “monitors virtuals” separant les aplicacions que executa, l’ús de les Vision Pro en el sentit de l’organització del treball, s’assembla més a un sistema d’escriptori multi monitor, que a un ordinador portàtil.

A Internet ja es poden trobar diverses anàlisis per part de llocs web especialitzats en tecnologia, redactats per periodistes que les han provat, i que asseguren que la seva comoditat, qualitat de visualització, i facilitat d’interacció és màxima. Apple ha redefinit, una vegada més, un sector sencer, ja es veurà quant triga la competència a posar-se les piles…





Per Tecnonews