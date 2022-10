FesTac: 1r Festival de Teatre al Carrer de Sant Julià de Lòria

Els dies 14, 15 i 16 d’octubre tindrà lloc a Sant Julià de Lòria el Festival de Teatre al Carrer, FesTac, el qual es desenvoluparà íntegrament dins de la vila. En aquests tres dies, el festival inclourà espectacles al carrer de companyies foranes i del Principat d’Andorra. FesTac vol ser un festival que no deixi indiferent a ningú.

Cal destacar que és el primer festival d’aquestes característiques que se celebra al Principat d’Andorra. FesTac tindrà una durada de 3 dies, en els quals la programació serà ben diversa:

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE

. Començarà amb un espectacle de creació pròpia: ENLLOC, exclusiu per a aquest festival. És un espectacle itinerant. Producció FESTAC: ENLLOC, dirigit per Rosa Mari Herrador Montoliu.

Itinerant des de la plaça Major per l’avinguda Verge de Canòlich i acaba a la plaça de la Germandat.

. MALETES DE TERRA, de la Companyia Visitants.

Itinerant des del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria LAUesport fins la plaça de la Germandat.

. LA CINQUENA FAÇANA I LA NEU, de la Non Project.

Espectacle de dansa vertical a la façana del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria.

DISSABTE 15 D’OCTUBRE

. Actuacions durant tot el dia, pel matí dedicat al públic familiar i a la tarda per a tots els públics.

UNA MALETA DE CONTES: Gotes de colors, de Líquid Dansa i La Moixera.

Davant Espai Sergi Mas

. LES APARENCES ENGANYEN, de Líquid Dansa.

Espectacle de dansa teatre a la Plaça Laurèdia.

. BORN TO KISS, de la Cia Mar Gómez.

Espectacle de dansa. Comèdia bèl·lica a la Plaça Major.

Sància de Cal Foguetó, trementinaire de Tuixent Visita teatralitzada per a tots els públics a l’exposició Contra el mal donat Sala Sergi Mas.

. VERMUT FesTac Tertúlia, “Moviment Festivals i carrer”.

Convidats: Hèctor Mas, Teresa Areny i Rosa Mari Herrador Montoliu al pati del Bare.

. BRAM, de Rosa Mari Herrador Montoliu & Emma Riba Santuré.

Espectacle de dansa Contemporània. Davant centre esportiu de Sant Julià de Lòria LAUesport.

. PRODUCCIÓ FESTAC, de Rosa Mari Herrador Montoliu.

Itinerant des de La Plaça Major fins la plaça de la Germandat.

. LA CINQUENA FAÇANA I LA NEU, de la Non Project.

Espectacle de dansa vertical a la façana del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria.

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE

. Hi haurà actuacions des del matí fins al migdia.

LES APARENCES ENGANYEN, de Líquid Dansa.

Espectacle de dansa teatre a la Plaça Laurèdia.

. BRAM, de Rosa Mari Herrador Montoliu & Emma Riba Santuré.

Espectacle de dansa Contemporània. Davant centre esportiu de Sant Julià de Lòria LAUesport.

. UNA MALETA DE CONTES, de Líquid Dansa i La Moixera.

Espai Sergi Mas.

. PRODUCCIÓ FESTAC, de Rosa Mari Herrador Montoliu.

Itinerant des de la plaça Major fins la plaça de la germandat.