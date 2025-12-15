Festa de la Xarranca per a tancar el seu mercat de Nadal

Tot i que el mercat de Nadal organitzat per la Xarranca tanca dissabte vinent, aquest dimarts, 16 de desembre, se celebrarà una cloenda especial a la seva seu, a l’Institucional, al Parc Central d’Andorra la Vella, amb l’objectiu de compartir una última trobada oberta al públic i donar suport als creadors participants. L’acte tindrà lloc a partir de les 18 hores i comptarà amb música de jazz en directe, així com una degustació de vi calent i galetes, en un ambient proper i acollidor.
Aquesta proposta de la Xarranca vol oferir un espai de trobada cultural i social, convidant el públic a fer un últim recorregut pel mercat i acompanyar els artistes en la seva cloenda. L’activitat és oberta a tothom.
Participen al mercat aquest any: Alexandre Gil Fernandez, Mari Carme Naudí, Yesica Ledesma, Rafa Contreras, Alfons Valdés, Àngels Farré, Anna Antolínez Cuesta, Maria del Mar, Gemma Piera, Joana Ruiz, Júlia Germagenova, Marissa Mc Donald, Naiara Escabias Oferil, Vicky Ticó Rivera i Pilar Margaleff.