L’Automòbil Club d’Andorra, guanyador absolut del FIA Innovation Challenge

El passat dijous, 11 de desembre, la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) va anunciar l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) com a guanyador global de la Regió I del FIA Innovation Challenge 2025, en el marc de la setmana de les Assemblees Generals de la FIA, celebrades a Taixkent (Uzbekistan).
L’ACA CLUB ha estat distingit per l’adaptació i l’ampliació de l’accés a un programa de formació certificada per a pilots de drons, desenvolupat pel seu soci tecnològic AEROFOR. Entre altres aspectes, la plataforma digital s’ha adaptat específicament a les necessitats dels automòbil clubs d’arreu del món, facilitant-ne l’accés i la implementació. El FIA Innovation Challenge reconeix projectes innovadors procedents de les quatre regions de mobilitat de la FIA dins la xarxa de clubs membres.
La FIA, organisme rector mundial de l’automobilisme i federació internacional de les organitzacions de mobilitat, ha proclamat al club de mobilitat andorrà guanyador global del FIA Innovation Challenge 2025 a la Regió I (Europa, Orient Mitjà i Àfrica), en el marc de les Assemblees Generals de la FIA a Taixkent.
Reforçant el seu lideratge en innovació en mobilitat vertical, ACA CLUB ha estat distingit per impulsar l’adaptació i la implementació d’un programa de formació certificada per a pilots de drons, impartit mitjançant una plataforma digital ajustada a les necessitats dels automòbil clubs i complementat amb simulacions pràctiques presencials.
La superació del programa permet als participants preparar-se amb èxit per als exàmens de pilot de sistemes aeris no tripulats (UAS) de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA).
El director general d’ACA CLUB, David Fraissinet, ha recollit el premi personalment durant les Assemblees Generals. Amb aquest reconeixement, ACA CLUB se suma al Royal Automobile Club of Queensland (AAA RACQ, Austràlia), a la British Columbia Automobile Association (CAA BCAA, Canadà) i a l’Automóvil Club Argentino (ACA, Argentina), guanyadors del FIA Innovation Challenge 2025 a les seves respectives regions.
El president de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha declarat: «Felicitats al president Enric Tarrado Vives i a ACA CLUB per haver estat proclamats guanyadors del FIA Innovation Challenge a la Regió I.
La iniciativa d’ACA CLUB situa l’educació al centre i el seu compromís amb el progrés tecnològic mitjançant la innovació és realment inspirador.»
Per la seva banda, el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado Vives, ha afirmat: «Aquest assoliment reflecteix la dedicació de tota la comunitat de l’ACA i dels socis i les sòcies que donen suport a la nostra visió de contribuir a aquesta nova era de la mobilitat vertical. Amb l’ampliació i l’adaptació d’aquest itinerari formatiu integral i certificat per a futurs pilots de drons d’arreu, reforcem el paper d’Andorra com a país pioner en l’adopció de tecnologies transformadores i reafirmem el nostre compromís amb una mobilitat més segura, intel·ligent i sostenible».
En el seu segon any de celebració, el FIA Innovation Challenge és una iniciativa anual que promou i reconeix projectes innovadors i escalables de negoci i serveis desenvolupats pels clubs membres de la FIA a les quatre regions de mobilitat (Àsia-Pacífic / Europa, Orient Mitjà i Àfrica / Amèrica del Nord / Amèrica del Sud i Central).
Amb un total de 43 candidatures, els clubs d’arreu del món han tornat a demostrar lideratge i capacitat d’innovació, oferint solucions que contribueixen a una mobilitat més segura, sostenible i accessible per a tothom.
Mitjançant aquesta plataforma de visibilitat per als seus membres, la FIA impulsa el poder transformador de la seva comunitat a escala global i fomenta l’intercanvi de coneixement i la col·laboració dins la seva xarxa.
Sobre el Programa de mobilitat vertical d’ACA CLUB
El Programa de mobilitat vertical de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) és una iniciativa estratègica orientada a impulsar el desenvolupament segur, regulat i professional de la mobilitat aèria no tripulada.
L’estandardització i l’ampliació global de la formació certificada de pilots de drons constitueixen el primer pas d’aquest programa, amb l’objectiu de capacitar professionals, institucions i entitats privades en l’ús responsable de les aeronaus no tripulades (UAS), d’acord amb la normativa europea de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA).
Desenvolupat en col·laboració amb el soci tecnològic especialitzat AEROFOR, el programa es basa en una plataforma digital adaptada a les necessitats dels automòbil clubs i complementada amb simulacions i pràctiques presencials. El Programa de mobilitat vertical respon a la necessitat d’anticipar i acompanyar el creixement de la mobilitat vertical — especialment en l’àmbit dels drons—, un sector amb un impacte creixent en la seguretat, la logística, els serveis d’emergència i la gestió del territori, i està concebut com un model escalable i replicable dins la xarxa internacional de clubs de la FIA.
Sobre la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)
La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) és l’organisme rector mundial de l’automobilisme i la federació internacional de les organitzacions de mobilitat. És una entitat sense ànim de lucre compromesa amb la innovació i la promoció de la seguretat, la sostenibilitat i la igualtat tant en l’automobilisme com en la mobilitat.
Fundada l’any 1904 i amb oficines a París, Londres i Ginebra, la FIA agrupa 245 organitzacions membres als cinc continents, que representen milions d’usuaris de la carretera, professionals de l’automobilisme i voluntaris. La FIA desenvolupa i fa complir la normativa de l’automobilisme, inclosos set Campionats del Món FIA, garantint que les competicions siguin segures i justes d’arreu del món.