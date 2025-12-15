L’IPC s’enfila al 2,8% al novembre

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de novembre de 2025 és de +2,8% (octubre 2025: +2,7%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +3,1% en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Així ho ha publicat aquest dilluns el Departament d’Estadística del Govern.
Aquest mes de novembre, la variació mensual és de +0,3% a causa, principalment, de l’increment dels preus dels grups “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” i “Transport”.