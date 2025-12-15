L’IPC s’enfila al 2,8% al novembre

By:
On:
In: Economia
Un fogó de gas
El preu del gas s’ha incrementat (Pexels)

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de novembre de 2025 és de +2,8% (octubre 2025: +2,7%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +3,1% en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Així ho ha publicat aquest dilluns el Departament d’Estadística del Govern.

Aquest mes de novembre, la variació mensual és de +0,3% a causa, principalment, de l’increment dels preus dels grups “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” i “Transport”. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]