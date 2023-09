Coberta del llibre “Feminisme interromput”, de Lola Olufemi

Títol: Feminisme interromput. Rebentar el poder

Autor/a: Lola Olufemi (traducció, Josefina Caball)

Pàgines: 240

Editorial: Rayo Verde

Estampada a samarretes i bosses de mà, la paraula feminista s’ha popularitzat i s’està convertint ràpidament en un eslògan per a la nostra generació. Però, el feminisme no és una mercaderia que comprar i vendre; és una arma per a lluitar contra la injustícia. L’autora proposa imaginar un món on la qualitat de vida no estigui relacionada amb la quantitat de diners que tenim, on no has de vendre la teva feina per sobreviure i les fronteres no existeixen.

Aquest llibre revolucionari busca rescatar el feminisme de les urpes del consumisme mitjançant l’exploració de la violència estatal contra les dones, la justícia reproductiva, la transmisogínia, el treball sexual, la islamofòbia de gènere i molts altres temes, demostrant que la lluita per l’alliberament de gènere és una lluita per la justícia. Una que pot transformar el món per a tothom.





Font: lacasadellibro