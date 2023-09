Llovera i Ford Trucks Espanya, compromís amb la conducció adaptada

Cartell anunciant l’acte d’Albert Llovera a Toledo (FotoEsport)

Aquest dijous, 28 de setembre, a partir de les 17.30 hores, se celebrarà a Toledo un esdeveniment molt especial per a tots els interns i personal de l’Hospital Nacional de Paraplègics i per a qualsevol aficionat interessat. Albert Llovera, ambaixador de marca de Ford Trucks España, compartirà les seves experiències, explicant com ha superat cadascun dels obstacles que ha trobat durant les nou edicions del Dakar en les quals ha participat, i respondrà a totes les qüestions que se li plantegin. Durant l’esdeveniment, els assistents també podran admirar el camió adaptat que pilotarà l’andorrà en la pròxima edició de “la carrera més dura del món”.

Albert Llovera, amb el suport de Ford Trucks España, treballa en el desenvolupament de projectes de conducció adaptada, per als quals la competició suposa un escenari obligat, ja que permet sotmetre als diferents sistemes del vehicle als reptes tècnics més extrems: un dur aprenentatge per a adaptar-los a l’usuari final. Per a això, res millor que prendre part en el ral·li més exigent del calendari internacional, el Ral·li Dakar.

Segons el mateix Llovera, “El Dakar suposa per a mi l’experiència de lluita i esforç més apassionant que mai hagi viscut. Disputar-lo reinicialitza molts dels meus valors i em rejoveneix l’esperit de competició que porto dins. En aquest sentit, per a mi és bàsica la implicació d’empreses com Ford Trucks España, que creguin en mi i en el treball en pro de la conducció adaptada en camions.”





El camió d’Albert Llovera per al Dakar 2024, present en l’emplaçament hospitalari de Toledo

Una vegada finalitzada la xerra/col·loqui, Llovera i tots els presents, podran veure en directe l’espectacular camió de competició preparat per l’equip FESH-FESH sobre la base d’un camió Ford, amb les adaptacions de conducció desenvolupades conjuntament per GUIDOSIMPLEX. Albert Llovera comentarà totes les qüestions que vulguin plantejar-se, així com qualsevol aspecte sobre la seva vida esportiva.





La carpa on Albert Llovera descansarà durant les etapes en el desert

La carpa on Albert Llovera descansa en finalitzar cada etapa és aparentment com les dels altres equips, però en el seu interior es poden descobrir diferències substancials repletes de detalls tècnics que fan possible que el seu cos recuperi tota l’energia perduda en competició. Els presents en el centre sanitari de Toledo podran observar de prop com Llovera adapta la seva estada en el dur desert valent-se dels productes de mobilitat desenvolupats per Sunrise Medical, empresa que l’acompanya des de fa anys i amb la qual, conjuntament, desenvolupen diferents avenços per a la comoditat personal de qualsevol persona o esportista amb mobilitat reduïda.