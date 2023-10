‘Fem Memòria’, cicle sobre memòria històrica de la Seu i comarca

Cartell del cicle “Fem Memòria” (Aj. la Seu)

‘Fem Memòria’ és el nou cicle divulgatiu organitzat per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell que ha estat presentat aquest dijous per l’alcalde urgellenc i regidor de Cultura, Joan Barrera. “Amb l’objectiu de treballar la memòria històrica de la nostra ciutat i comarca, que encara no s’ha estudiat prou, des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, i sobretot des de l’Espai Ermengol s’ha volgut posar damunt la taula. D’aquesta manera podrem conèixer millor el nostre passat”, ha explicat l’alcalde de la Seu d’Urgell.

Barrera també ha avançat que aquest cicle ha nascut per tenir a continuïtat: “Malauradament, des d’un punt de vista històric, és un cicle que té recorregut, i alhora ha estat una gran idea engegar-lo”. L’alcalde de la Seu ha agraït la tasca portada a terme per Anna López, responsable de l’Espai Ermengol, així com els tècnics de l’Àrea de Cultura, a Gemma Guàrdia de l’Àrea d’Igualtat, i la llibreria El Refugi.

El cicle consta de 7 activitats que van des de conferències, presentacions de llibres, una obra de teatre i un escape room. Aquestes dues últimes propostes són de pagament (5 euros cadascuna), mentre que la resta són totalment gratuïtes.





El cicle

Dissabte 21 d’octubre a les 18 hores al Local Social d’Adrall:

Conferència “Les fosses comunes de la Guerra Civil a l’Alt Urgell”, a càrrec de Pau Chica amb la presència de Juli Cuéllar, de la Direcció General de Memòria Democràtica. S’inclou també dins del cicle Desenterrant el Passat.





Dijous 2 de novembre a les 20h a la Sala Immaculada:

Obra teatral “36+1”, de Ricard Creus i Maria Pla.

“36+1” en 15 poemes parla de la guerra, la postguerra i de la recuperació de les llibertats.

Inscripcions: https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu

Cost: 5 euros





Dissabte 11 de novembre a les 18 hores a l’Espai Ermengol:

Escape room: “Entre fronteres*”

Aforament limitat a 14 persones.

Inscripcions: agenda.laseu.cat/espaiermengol/

Cost: 5 euros

*1943, Segona Guerra Mundial. Andorra és un niu de guies, espies i fugitius. Som lo Serni i lo Martí, passador i carter de lo país. La cadena d’evasió s’ha trencat, tenim grups de refugiats que han quedat aïllats i necessiten lo vostre ajut! Tenen los dies comptats! Tots los membres de la cadena també esteu en perill, cal reconstruir-la el més aviat possible. Sobreviureu?





Divendres 17 de novembre a les 20 hores a l’Espai Ermengol:

Presentació del llibre: “Memòria Històrica. Fent recerca del Pirineu a l’Ebre” a càrrec de l’autora, Noemí Riudor, i aproximació als estudis de violència de gènere en context de la Guerra Civil.

Coorganitzat amb l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.





S’inclou a la programació commemoració 25N

Divendres 24 de novembre 19h a la llibreria El Refugi:

Presentació del llibre: “Florencio pla ‘la Pastora’” a càrrec de l’autora, Elena Solanas.





Dissabte 25 de novembre a les 17 hores a l’Espai Ermengol:

Visita guiada “Els alturgellencs deportats als camps nazis” a càrrec de Pau Chica.

Gratuït – Sense inscripció.





Dimecres 29 de novembre a les 20 hores a l’Espai Ermengol:

Presentació del llibre “Érem feres. Diaris personals de combatents a la Guerra Civil”, a càrrec de l’autor, Oriol Riart.

Per a més informació es pot enviar un correu a: info@espaiermengol.cat