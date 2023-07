Feia un tràmit a Immigració i li troben un document belga fals

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Que la Policia detingui persones que aporten documentació falsa o modificada per tal d’obtenir el permís de treball i residència no és, ni un fet puntual, ni aïllat. Sí que és veritat, no obstant, que d’uns quants mesos cap aquí el nombre de casos detectats a Immigració ha augmentat considerablement.

En aquest sentit, aquest passat divendres, a les 11:30 hores, es va presentar a l’oficia d’immigració d’Escaldes-Engordany un home, no resident, de 26 anys d’edat, per tal d’efectuar un tràmit. La sorpresa va ser quan se’l va trobar en la seva possessió un permís de residència belga falsificat, motiu pel qual se’l va detenir per un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.