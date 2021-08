Federico Martinón defensa demanar el passaport Covid en algunes activitats

L’assessor en matèria de vacunes del Govern, Federico Martinón, defensa la presentació del certificat de vacunació i el passaport Covid com a requisit obligatori per a fer algunes activitats. Considera que seria una manera de premiar els que han optat per vacunar-se i de protegir la població del país en temporades turístiques altes.

El certificat de vacunació i el passaport Covid haurien de ser requeriments per a entrar a certs llocs o fer segons quines activitats dins del país. Una mesura cada cop més popular a Europa i que l’assessor de Salut en matèria de vacunació, Federico Martinón, recomana per a Andorra.

Tot i que el Govern ho ha descartat de moment, el doctor Martinón creu que ha de prevaldre el bé col·lectiu i s’ha de premiar aquells que sí que es vacunen. És més, carrega contra els qui decideixen no fer-ho i creu que s’ha de penalitzar qui contribueixi que el virus es propagui.

Martinón subratlla, fent un paral·lelisme amb la mobilitat a la carretera, que “cal tenir en compte que quan una persona no es vacuna, no només no porta el cinturó de seguretat posat, sinó que circula pel carril contrari i pot fer mal a una persona que sí que porta el cinturó i segueix les normes”. Reitera així que les persones que fan les coses bé -en relació amb els protocols per a evitar els contagis- haurien de tenir avantatges.

No hi posa data, però Martinón creu que s’hauria d’imposar independentment de si la situació empitjora en els pròxims mesos. L’objectiu és protegir la població vulnerable, sobretot dels turistes que arribin en temporada alta.

En aquest sentit, Martinón aclareix que “no es tracta de castigar, sinó de premiar”, i afegeix que, en el cas que tothom es vacunés, potser només es podria aplicar aquesta mesura a les persones que vinguin de fora.

Aquest tipus de restriccions s’aniran normalitzant amb el pas del temps. Martinón defensa que ara és moment de veure què fan la resta de països i decidir quins passos seguir en el futur.