FEDA inaugura el parc solar de Grau Roig amb més de 2.000 panells fotovoltaics

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, han inaugurat aquest dijous el parc solar de FEDA a Grau Roig en presència del director general, Albert Moles. L’estrena d’aquesta instal·lació fotovoltaica representa un pas més endavant en el camí de la transició energètica i en els objectius de producció amb fonts renovables que fixa la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, alhora que redueix la dependència energètica del país.

Amb la construcció d’aquest parc, es preveu produir, dins de les fronteres d’Andorra i a partir d’una font 100% renovable, uns 1.400 MWh a l’any, l’electricitat equivalent al consum de 250 llars.

El nou parc solar té més de 2.000 panells fotovoltaics amb una tecnologia innovadora encara no utilitzada a Andorra, la bifacial, com ha explicat el director d’Enginyeria de FEDA, Marc Calvet, davant d’una setantena de convidats. Això els permet generar electricitat tant dels rajos directes del sol, com dels reflectits del terra. Aquesta és una de les característiques que serviran de prova pilot, especialment important en un emplaçament com aquest, d’alta muntanya, on s’espera que es pugui aprofitar el reflex de la neu per a fer-la més eficient.

El parc solar no només permetrà deixar d’emetre a l’atmosfera l’equivalent a 180 tones de CO2, d’aquesta manera es fa, també, una petita passa més per a augmentar el grau d’autosuficiència energètica. De fet, la producció de la instal·lació representarà un increment de la producció d’electricitat nacional d’aproximadament un 1,3%, si es tenen en compte les dades del 2021. Una passa avui més rellevant que mai amb el context de crisi energètica i els preus d’importació disparats.

En aquest sentit s’ha pronunciat Espot, qui ha celebrat l’estrena d’una instal·lació que pot servir com a projecte a “replicar”. El cap de Govern ha defensat que “la producció nacional és un escut” perquè ens permet reduir la quantitat d’electricitat comprada a preus de mercat i ha manifestat la voluntat de continuar reduint la dependència mitjançant la diversificació de les fonts d’energia. “Continuem fent camí junts”, ha afegit Moles, qui ha fet valdre l’esforç de FEDA per a tirar endavant el projecte enmig d’una “crisi de canvi de model”.

Com ha recordat el director general, la capacitat d’actuació que FEDA ha tingut aquest darrer any per a frenar o retardar els efectes d’aquesta crisi cap a la ciutadania és fruit de projectes anteriors que van néixer com aquest parc solar. La gestió de la compra d’energia, garantint una part a preu tancat, i les xarxes de calor, per exemple, han permès limitar la quantitat d’electricitat comprada als preus de mercat disparats actuals. La inauguració d’aquest parc té un significat especial en el mateix sentit.

Després dels parlaments i la projecció d’un vídeo per a destacar els principals elements de la infraestructura, el cap de Govern i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, han descobert la placa de la inauguració de la instal·lació en presència del director general de FEDA, l’equip del projecte, les empreses constructores i la resta d’autoritats i convidats.

També han tingut oportunitat de veure de prop el parc fotovoltaic, que inclou altres característiques adaptades a l’emplaçament. De fet, igual que amb la resta de projectes de FEDA i les seves filials, la minimització de l’impacte mediambiental ha estat una de les prioritats.

Per això, s’ha optat per ubicar-lo a una zona altament humanitzada, al costat de la carretera general, el peatge del túnel d’Envalira i l’Estació Transformadora i Repartidora de la parapública. A més, s’han aplicat mesures per a conservar l’hàbitat i reduir l’impacte visual, amb materials tan integrats com ha estat possible.

El parc solar de Grau Roig entrarà en funcionament aquesta tardor, un cop s’hagin acabat les proves de funcionament i seguretat habituals en una instal·lació industrial de grans dimensions com aquesta.