FEDA Ecoterm invertirà més de 5 milions d’euros per a ampliar la xarxa de calor al Tarter, Soldeu i Ransol

Central de FEDA Ecoterm (Xavi Pujol / Comú de Canillo)

El Comú de Canillo i FEDA Ecoterm han firmat aquest migdia de dimarts, 2 de maig, un conveni que permetrà ampliar la xarxa de calor d’Incles gràcies a una inversió prevista de més de 5 milions d’euros. L’objectiu és poder oferir el servei a una part més gran de població en diferents zones del Tarter i Soldeu, així com al poble de Ransol.

Gràcies a l’acord, signat pel cònsol major, Francesc Camp, i el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, amb la presència de la ministra i presidenta de FEDA en funcions, Silvia Calvó, i del director general de FEDA, Albert Moles, aquest sistema de calefacció més eficient i sostenible podrà donar servei a una part més gran de la població canillenca. Concretament, es podrà passar dels 30 edificis connectats a la xarxa actualment, a poder abastir més d’una vuitantena d’edificis repartits en els tres nuclis.

L’ampliació de la xarxa es començarà de forma immediata i les diferents extensions previstes es faran progressivament fins a l’any 2027. Així, al Tarter s’ha previst estendre la xarxa a la zona de l’aparcament de l’estació, a la carretera de Sant Pere i la placeta del Tarter, així com de la carretera del Tarter fins a la zona de l’Hotel Clos i des del desviament del mateix aparcament fins a la rotonda de Ransol.

També es preveu abastir des de la rotonda de Ransol fins a les Caves Manacor, el camí Pont d’Incles, el carrer Roc de Sant Miquel i el centre de Soldeu (plaça del Piol i camí Marrades del Piol).

El conveni s’ha assolit gràcies a l’interès del Comú de Canillo d’oferir millores a la seva ciutadania i facilitar el desenvolupament de la xarxa, mostrant així el compromís de la parròquia amb la transició energètica. Concretament, l’acord preveu una modificació en el cànon que assumeix l’energètica per la cessió del terreny on hi ha ubicada la central de cogeneració i en un allargament de la concessió, que impulsa les inversions necessàries en la infraestructura.

La xarxa de calor de la parròquia parteix de la central de cogeneració situada a Incles, on es genera en un mateix procés electricitat i energia tèrmica. L’energia tèrmica és la que escalfa l’aigua que permet abastir de calefacció i aigua calenta tots els edificis connectats a través de canonades subterrànies que ofereixen un servei més eficient i sostenible que els sistemes de calefacció individuals. Les xarxes de calor, a més, són des del 2016 una aposta de FEDA per a diversificar les fonts d’energia del país i limitar el creixement del consum elèctric.