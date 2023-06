FEDA Cultura proposa aprendre els ODS amb el joc de l’oca

Cartell de l’activitat organitzada per FEDA Cultura per a conèixer els ODS (FEDA Cultura)

No és cap barbaritat afirmar que molta gent encara no sap què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per a molts, es tracta de la darrera oportunitat de redreçar el rumb que ha torçat des de fa dècades la globalització.

En uns temps, en els quals el món està patint un greu risc de supervivència a nivell de sostenibilitat mediambiental, conèixer els objectius marcats pels experts per a salvaguardar-lo, esdevé de màxima importància.

Per tal de fer pedagogia i davant la urgència climàtica global amb la qual es troba sotmès el planeta Terra, FEDA Cultura organitza un taller familiar. Ho farà a través del joc de l’oca actualitzat per a l’ocasió. Per a reservar plaça només cal trucar al 739 111 o bé escriure a fedacultura@feda.ad. Es tracta d’una activitat destinada a majors de 7 anys i hi ha places limitades.

L’activitat es durà a terme aquest dissabte, dia 10 de juny, al Museu de l’electricitat de FEDA, a Encamp, a partir de les 16 hores.